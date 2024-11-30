MasterChef seferceliye yemeği nasıl yapılır? Osmanlı mutfağından gelen enfes lezzet seferceliye tarifi

Yayınlanma: 30.11.2024 - 17:24

Güncelleme: 30.11.2024 - 17:24

Seferceliye, Osmanlı mutfağından günümüze uzanan, özellikle zengin tatları ve aromatik yapısıyla dikkat çeken özel bir yemektir. Ana malzemesi ayva olan bu yemek, tatlı ve ekşi lezzetlerin bir arada sunulduğu, görsel olarak da iştah kabartan bir yemek çeşididir. Peki, MasterChef seferceliye yemeği nasıl yapılır? İşte, Osmanlı mutfağından gelen enfes lezzet seferceliye tarifi...

SEFERCELİYE TARİFİ

Malzemeler

2 adet büyük boy ayva

300 gram dana veya kuzu kuşbaşı et

1 orta boy kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı bal veya pekmez

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı zerdeçal (isteğe bağlı)

Birkaç dal taze maydanoz (süsleme için)

SEFERCELİYE YAPILIŞI

Ayvaları güzelce yıkayın, kabuklarını soyun ve çekirdeklerini çıkarın.

Her bir ayvayı dörde bölerek iri parçalar halinde dilimleyin.

Kararmalarını önlemek için ayvaları limonlu suyun içine alın.

Dana veya kuzu kuşbaşı etleri tuz ve karabiberle harmanlayarak yaklaşık 15 dakika bekletin.

Geniş bir tencerede tereyağını eritin.

ağ kızınca etleri ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Küp doğranmış kuru soğanları ekleyin ve pembeleşene kadar kavurmaya devam edin.

Tenceredeki etlerin üzerine ayva dilimlerini yerleştirin.

Ayvaların yumuşak kalması için karıştırmadan üzerine dizmek daha iyi sonuç verecektir.

Tarçın, zerdeçal ve tuzu serpiştirin.

Bal veya pekmezi ekleyerek tatlı-ekşi dengesini yakalayın.

Tarçın, zerdeçal ve tuzu serpiştirin.

Bal veya pekmezi ekleyerek tatlı-ekşi dengesini yakalayın.

Seferceliyeyi sıcak olarak servis edin.

Üzerine ince kıyılmış maydanoz serpiştirerek hem renk hem de lezzet katabilirsiniz.

Afiyet olsun!