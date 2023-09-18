MasterChef All Star'da beklenmeyen ayrılık: 'Buraya kadar direnebildim'

Yayınlanma: 18.09.2023 - 11:10

Güncelleme: 18.09.2023 - 11:10

TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan MasterChef All Star, gün akşam eleme gecesiyle ekrana geldi. Yarışmada bir hafta daha kalabilmek isteyen yarışmacılar mücadele etti.

Kırmızı ve mavi takımdan potaya dahil olan Dilara, Sergen, Ayaz, Gamze, Barbaros, Sefa ve Eda eleme gecesinde iki aşamalı ''Tamam mı, devam mı?'' oyununa çıktı.

PİKAN CEVİZİ VE TAZE KEKİK

Şefler ilk aşamada yarışmacılardan pikan cevizi ve taze kekik ile yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi. Bu aşamada tabakları başarılı olan Dilara, Sergen, Barbaros ilk aşamada potadan çıktı.

MEHMET ŞEF'İN TABAĞINI YAPTILAR

Eda, Sefa, Gamze ve Ayaz ikinci aşamada Mehmet Şef'in "tavuk ciğerli mousse" tabağını yaptı.

Potadan ilk kurtulan isim Ayaz oldu. Ayaz, ''Üçüncü kez buraya geliyorum. Üçtür birinci çıkıyorum buradan. Buraya düşmemek için elimden geleni yapacağım" dedi. Gecenin en iyi ikinci tabağını çıkaran Eda, "Son ikiye kalmayı bu gece hiç istemedim. İkisine de başarılar diliyorum. Ben gideyim arkada ağlayayım" ifadesini kullandı.

Son ikiye kalan isimler Sefa ve Gamze oldu. MasterChef'e veda eden yarışmacı Gamze oldu.

Gecenin en iyi üçüncü tabağını yapan Sefa, ''Bundan sonra işler değişecek. Dönüm noktasıydı. Elimden geleni yaptım. Madem ben bu işi bir şekilde yapabiliyormuşum. Bundan sonra dört dörtlük yapmak için uğraşacağım. Artık tabaklara odaklanıyorum. Savaşmaya hazırım'' diye konuştu.

"BURAYA KADAR DİRENEBİLDİM"

Elenen yarışmacı Gamze ise şöyle konuştu:

"Buraya kadar gelebildim. Hiçbir şey kaybetmedim. MasterChef'ten aldığım kanatlarımı taktım ve uçmaya devam edeceğim. Bizi izleyenlere de şunu söylemek isterim. Çok yakında... Şimdi beni daha fazla çalışmak bekliyor. Bunun için de çok mutluyum. Gamze için veda vakti. Buradaki görevim tamamlanmış oldu. Güzel günler geçirdim. Ben de kendi adıma bu meslekte ayaklarımı yere basmaya başladığımı düşünüyorum. Her zamankinden daha fazla başarmaya ihtiyacım var. Adapte olamadan aslında gidiyorum. Benim için erken bir veda. Daha ileriye gitmek isterdim. Ama nasibim buraya kadarmış. Buraya kadar direnebildim."