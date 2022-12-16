MasterChef Türkiye'de bin yıllık pilav yanlış yapıldı: Divriğililer şikayetçi oldu

16 Aralık 2022 Cuma, 11:56

Sivas'ın Divriği İlçesine özgü Divriği pilavı ünlü yemek yarışması MasterChef Türkiye'de yanlış tarif edilince Divriği'den tepki gecikmedi.

Tarihi Mengücek Beyliği dönemine dayanan Divriği Pilavı, Divriği Kaymakamlığı tarafından yapılan başvuru sonucunda 09 Ekim 2020 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret alarak tescillenmişti.

Tescilli pilavın geçen günlerde MasterChef Türkiye'de aslına ters olarak kadayıfla sarılması ve üstünde badem kullanılması tepkilere neden oldu.

"TARİF VERİLMEDEN ÖNCE ARAŞTIRILMALI"

Bunun üzerine Divriği ilçesinde Mühürdarzade Konağında kolları sıvayan Divriğili kadınlar, Divriği pilavını aslına uygun olarak hazırlayıp yaklaşık bin yıllık tarifini anlattı.

Konak İşletme Müdürü Hülya Öz, Divriği pilavının coğrafi işaret tescilli bir pilav olduğunu belirterek, bu tarz yarışmalarda yapılmadan önce tarifinin aslına uygun bir şekilde araştırılıp doğru yapılmasını istediklerini söyledi.

"PROGRAM BİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI, ŞİKAYETİMİZİ YAPTIK"

Hülya Öz, MasterChef Türkiye'nin 148. bölüm fragmanında Divriği pilavını görünce heyecanlandıklarını fakat yanlış yapıldığını görünce üzüldüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Programı maalesef biz de üzüntüyle izledik. Programın reklamlarında Divriği pilavı olduğunu görünce, Divriği'nin tanıtımı açısından çok heyecanlandık ve çok mutlu olduk ama programı izlediğimizde hayal kırıklığı yaşadık. Programda Divriği pilavının yapımıyla alakası olmayan bir tarifle bu pilavı yaptılar. Biz de çeşitli kurumlar aracılığıyla şikayetimizi ve üzüntümüzü dile getirdik.

Umarım bir şekilde bize kulak verilir ve sesimiz duyulur ve bu konuda ki gerekli düzenlemeler ilerleyen günlerde yapılır diye umuyoruz. Programda pilavın içinde badem ve kadayıf kullandılar ama Divriği pilavı yapımında hiçbir şekilde badem ve kadayıf kullanılmaz. Divriği pilavı kaymakamlığımız ve Divriği Kadınlar Derneği aracılığıyla müracaat yapılarak coğrafi işareti alınmıştır. Bu sebepten Divriği pilavının aslına uygun bir şekilde tarifinin araştırılarak yapılmasını temenni ediyoruz."

MAZİSİ BİN YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

Hülya Öz, Divriği pilavının geçmişinin Mengücek Beyliğine dayandığını belirterek, "Divriği pilavımız Anadolu Selçuklu Devleti Mengücek beyliğinden gelme bir pilavdır. O dönemde Divriği'de pirinç üretilmiyor fakat üzerinden İpek ve Baharat yolu geçtiği için temin etme şansı bulmuşlar. Sarayda böyle bir pilav yapıldığına şahit oluyorlar. Böylelikle pilav Divriği kültürüne girmiş oluyor. Özel günlerimizin, özel misafirlerimizin, davetlerimizin, düğünlerimizin, bayramlarımızın vazgeçilmezi haline geliyor. Daha önceden avlanma ile et temin edildiği için geyik eti kullanılıyormuş, maalesef günümüzde geyik etine çok fazla ulaşma şansı olmadığı için biz bu pilavı dana eti ile yapıyoruz. Günümüzde tavuk eti ile yapanlarda var ama orijinali dana eti veya geyik eti ile yapılandır" dedi.

DİVRİĞİ PİLAVI NASIL YAPILIR?

Öz, pilavın içerisinde kullanılan malzemeleri sıralayıp doğru Divriği pilavını şu şekilde tarif etti:

"Pilavı yapmadan yaklaşık 2 saat önce pirincimizi bol tuzlu sıcak su da ıslatarak nişastasından arınmasını sağlıyoruz. Su da beklettikten sonra pirincimizi güzelce duruluyoruz. Pilavımızın içinde nohutta kullanıyoruz. Nohutu da pilavımızda kullanmandan önce haşlıyoruz ve kabuklarından ayırıyoruz. Bunun yanı sıra pilavımızın içine Besni üzümü, kuru soğan, et ve et suyu kullanıyoruz. Son olarak da tereyağını eritip pilavımızın üzerine döküyoruz."