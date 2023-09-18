MasterChef Gamze kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Gamze ne iş yapıyor?

MasterChef Türkiye'nin 17 Eylül tarihli son bölümünde elenen yarışmacı Gamze oldu. Gamze Tosun'un elenmesi üzerine yarışmacını kim olduğu merak edildi. Peki, MasterChef Gamze kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Gamze ne iş yapıyor?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 09:46
MasterChef Gamze kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Gamze ne iş yapıyor?
Abone Ol google-news

MasterChef All Star yarışmacısı Gamze Tosun, All Star'ın 10. haftasında elendi. Gamze Tosun'un elenmesi üzerine yarışmacının hayatı ve kariyeri merak edildi. MasterChef Gamze kısa sürede gündem oldu. Peki, MasterChef Gamze kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Gamze ne iş yapıyor? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF GAMZE KİMDİR?

Gamze Tosun, 34 yaşında. Programa İstanbul'dan katılan yarışmacı yemek yapmayı çok sevdiğini ve meslek kurslarında aşçılık eğitimi aldığını belirtti. Aynı zamanda MasterChef Gamze, İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Eğitimi lisans bölümünde okuyor.


Player Alanı
Gamze Tosun MasterChef Gamze masterchef all star MasterChef

İlgili Haberler

MasterChef Allstar'da beklenmeyen ayrılık! Favori isim veda etti...

MasterChef Allstar'da beklenmeyen ayrılık! Favori isim veda etti...
MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 5 Eylül MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 5 Eylül MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
MasterChef Türkiye'nin ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya, oyuncu Yüsra Geyik'in ricasına kayıtsız kalamadı

MasterChef Türkiye'nin ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya, oyuncu Yüsra Geyik'in ricasına kayıtsız kalamadı

En Çok Okunan Haberler