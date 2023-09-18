Yayınlanma: 18.09.2023 - 09:46

Güncelleme: 18.09.2023 - 09:46

MasterChef All Star yarışmacısı Gamze Tosun, All Star'ın 10. haftasında elendi. Gamze Tosun'un elenmesi üzerine yarışmacının hayatı ve kariyeri merak edildi. MasterChef Gamze kısa sürede gündem oldu. Peki, MasterChef Gamze kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Gamze ne iş yapıyor? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF GAMZE KİMDİR?

Gamze Tosun, 34 yaşında. Programa İstanbul'dan katılan yarışmacı yemek yapmayı çok sevdiğini ve meslek kurslarında aşçılık eğitimi aldığını belirtti. Aynı zamanda MasterChef Gamze, İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Eğitimi lisans bölümünde okuyor.