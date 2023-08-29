MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 28 Ağustos MasterChef'te kim kaptan oldu?
MasterChef'te dün akşam kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar kaptan olabilmek için mücadele verdi. İzleyiciler kimin kaptan olduğunu merak etti. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 28 Ağustos 2023 MasterChef'te kaptan kim oldu?
Dün akşam yayımlanan MasterChef All Star'da kaptanlık yarışında nefesler tutuldu. Kaptanlık oyunu sonrası mavi ve kırmızı takım kaptanlarının kim olduğu merak edildi. Peki, MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? 28 Ağustos 2023 MasterChef'te kaptan kim oldu? İşte ayrıntılar...
MASTERCHEF'TE KAPTANLIĞI KİM KAZANDI?
Oyun aşamasına geçilmeden hemen önce şaşırtan bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz hafta Barbaros şeflerden bir kaşık almıştı. Bu sezonun ilk kaşığı için şefler Barbaros'a bir rozet taktı. Bundan sonra kaşığı alan yarışmacılara minik bir kaşıktan yapılmış rozet takılacağı belirtildi.
All Star kadrosu, pazartesi akşamı kaptanlık oyunu için performans sergiledi. Şefler yarışmacılardan başarılı baklavalar yapmalarını istedi. Tabakların çıkaran yarışmacılar arasından şefler tarafından beğenilenler; Çağatay, Sergen, Tahsin, Esra, Ayaz ve Sefa oldu. Son ikiye Esra ile Tahsin kaldı.
MASTERCHEF'TE MAVİ TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?
Kritik kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı Esra oldu ve mavi takım kaptanlığını kazandı.
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMIN KAPTANI KİM OLDU?
Mavi takım kaptanı olan Esra kırmızı takım kaptanı olarak Alican'ı seçti.
MASTETRCHEF MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?
ESRA (Kaptan)
SERGEN
HASAN
DİLARA
TOLGA
TANYA
AZİZE
SEFA
KEREM
BATUHAN
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?
ALİCAN (Kaptan)
TAHSİN
AYAZ
BARBAROS
KIVANÇ
GAMZE
SUNA
ÇAĞATAY
EDA
BARIŞ
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