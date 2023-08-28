MasterChef All Star'da beklenmeyen veda: Elenen isim Eray oldu

Yayınlanma: 28.08.2023 - 08:37

Güncelleme: 28.08.2023 - 08:37

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Tolga, Gamze, Dilara, Ayaz, Barış, Eray ve Batuhan elemeye kalarak kıyasıya mücadele etti.

Gecenin sonunda MasterChef hayallerine veda eden yarışmacı Eray oldu.

KIZILCIKLA YEMEK YAPTILAR

Yarışmacılar eleme oyununun ilk turunda kızılcık kullanarak en yaratıcı ve lezzetli yemeği yapmaya çalıştı. Oyunun sonunda yarışmaya devam eden isimler Gamze, Tolga, Batuhan oldu.

İkici tura kalan Dilara, Ayaz, Barış ve Eray ise Mehmet Yalçınkaya'nın imza yemeği Fıstık'ı yapmak için kıyasıya mücadele etti.

ERAY GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Yapılan tadımların sonunda yarışmaya veda eden isim ise şampiyonluk adayı olarak gösterilen Eray oldu.

Erken elendiğini düşündüğü için gözyaşlarına hakim olamayan Eray, "İlkinde annemin babasını bu yarışmada da babamın babasını kaybettim. Babamın babasını kaybetmem beni çok yordu. Psikolojimi al üst etti. Toparlayamadım" dedi.

Yarışmada Barbaros ile yakın arkadaş olan Eray veda esnasında da zor anlar yaşadı.