Masterchef'te kim elendi? 16 Ekim 2022 Masterchef'e kim veda etti?

17 Ekim 2022 Pazartesi, 10:08

MasterChef'te dün gece yarışmaya veda eden isim açıklandı. Hafta boyunca oyunlarda kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan 6 kişi potaya girmişti. İşte, Masterchefte kim elendi? sorusunun cevabı..

MASTERCHEF'TE ELEME GECESİ

MasterChef'in yeni sezondaki ikinci eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer şef, eleme potasındaki yarışmacılardan mercimek ana malzemesiyle yapacakları yaratıcı bir tabak istedi. İlk etap yarışmaları sona erdi.

Yarışmacılar yemeklerini şeflere sundu. Şeflerin tadımı sonrası 6 kişilik eleme potasından çıkan 3 isim; Burak, Görkem ve Kıvanç oldu.





MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Son eleme oyununda karşı karşıya mücadele eden isimler ise Atike, Fatma Nur ve Çağatay belirlendi. 3 kişilik son eleme oyununda ise yarışmacılar, Mehmet Şef'in tarifi olan 'Ördek Sirit'i en iyi şekilde yapmak için savaştı. İkinci etabın sonunda eleme adaylarının hazırlamış olduğu yemeklerin tadımı yapıldı.





Yapılan tadım sonrası şeflerin verdiği karara göre, MasterChef Türkiye'de elenen dördüncü isim Çağatay oldu.



