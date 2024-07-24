Yayınlanma: 24.07.2024 - 00:24

Güncelleme: 24.07.2024 - 00:25

MasterChef 2024 kaldığı yerden devam ediyor. İkinci gruptan 12 ismin kıyasıya rekabet ettiği yarışmada 4 isim belli olmuştu. Kadronun son ismi ise bugün belli oldu. Peki, MasterChef'te yedek yarışmacılar kimler oldu? 23 Temmuz'da ana kadroya giren yarışmacılar ve yedekler...

MASTERCHEF'E YEDELERDEN GİREN YARIŞMACILAR KİMLER OLDU?

MasterChef 2024 sezonunun ana kadro mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Toplam dört gruptan oluşan takımlardan her hafta biri ana kadroya girmek için yarışıyor. İkinci gruptan beş yarışmacı ana kadroda yerini alırken, son bölümde ikinci grubun yedek yarışmacıları da belirlendi. Yedeklerden girmek için iki etaplı bir yarışma gerçekleşti. İlk etapta yarışmacılar patlıcanla yaratıcılık tabakları hazırladılar. Bu etapta en iyi iki tabağı çıkaran yarışmacılar yedeklerdeki yerlerini aldı.

İKİNCİ GURUPTAN YEDEKLERE GİREN İLK YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef'te ilk etapta en iyi tabağı çıkaran Şirin oldu.

İKİNCİ GURUPTAN YEDEKLERE GİREN İKİNCİ YARIŞMACI KİM OLDU?

İlk etapta en iyi tabağı çıkaran ikinci yarışmacı ise Yudum oldu. Böylelikle Yudum ve Şirin yedeklerdeki yerlerini aldı. Diğer yarışmacılar ise ikinci etapta yeniden yarışarak son şanslarını denediler.

İKİNCİ GURUPTAN YEDEKLERE GİREN ÜÇÜNCÜ YARIŞMACI KİM OLDU?

İkinci grubun ikinci etabında yarışmacılardan dana şinitzel yapmaları istendi. Bu etapta en iyi tabağı çıkararak MasterChef Türkiye yedeklerinde yarışmaya devam edecek olan üçüncü yarışmacı Enes oldu.

İLK GURUPTAN MASTERCHEF'E YEDEKLERDEN GİRENLER

Bera

Huriye

Bartu

Şeyhmus