Kana Kan: Hesaplaşma filminin konusu ne? Kana Kan: Hesaplaşma filminin oyuncuları kim?
Kana Kan: Hesaplaşma (Kickboxer: Vengeance) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kana Kan: Hesaplaşma filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kana Kan: Hesaplaşma filminin konusu ne? Kana Kan: Hesaplaşma filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kana Kan: Hesaplaşma filminin yönetmen koltuğunda John Stockwell oturuyor. Filmin senaristliğini Dimitri Logothetis ve Jim Mcgrath üstleniyor. Peki, Kana Kan: Hesaplaşma filminin konusu ne? Kana Kan: Hesaplaşma filminin oyuncuları kim?
KANA KAN: HESAPLAŞMA FİLMİNİN KONUSU NE?
MMA (Karma dövüş sanatları) şampiyonu Kurt Sloane, öldürülen erkek kardeşinin intikamını almasından bir yıl sonra, kendini bir kez daha Tayland ta bulur. Güçlü bir gangster tarafından kaçırılan ve hapsedilen Sloane un özgür kalmak için tek bir şansı vardır; o da 180 kiloluk, güçlendirici ilaçlar etkisindeki bir dövüşçüye karşı, illegal bir şekilde gerçekleşecek olan ölümcül maçı kazanmaktır. Hayatta kalmak için hiç girmediği kadar sıkı bir çalışmaya girmek zorunda olan Sloane, efsanevi usta Durand ve kendisi gibi hapis tutulan Briggs in yardımıyla özgürlüğe giden tek yoldan sağ çıkabilmek için mücadeleye başlayacaktır...
KANA KAN: HESAPLAŞMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jean-Claude Van Damme - Master Durand
Alain Moussi - Kurt Sloane
Dave Bautista - Tong Po
Gina Carano - Marcia
Sara Malakul Lane - Lui
Darren Shahlavi - Eric Sloane
Georges St-Pierre - Kavi
T. J. Storm - Storm
Matthew Ziff - Bronco
Luis Da Silva Jr. - Stahl
Dan Mayid - Wattona
Sue-Lynn - Tong Po Escort
Steven Swadling - Joseph King
Hawn Tran - Tran
KANA KAN: HESAPLAŞMA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kana Kan: Hesaplaşma filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.9 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fenerbahçe'ye Melissa Vargas müjdesi
- DNA örneği eşleşti!
- Bankada hesabı olanlar dikkat!
- Muharrem İnce tarih verdi!
- Emekli maaşında zam farkının ödeme tarihi belli oldu
- Bahçeli'nin 'İsveç' kararı değişti!
- Sahte belgelerle milyarlık ihaleler
- Yandaş şirketten 'İstanbul' anketi
- Türkiye 'skimpflasyon' ve 'shrinkflasyon' dönemine girdi
- Mehmet Ağar'dan 'Gaye Erkan' açıklaması