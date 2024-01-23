Yayınlanma: 23.01.2024 - 20:27

Güncelleme: 23.01.2024 - 20:27

Kana Kan: Hesaplaşma filminin yönetmen koltuğunda John Stockwell oturuyor. Filmin senaristliğini Dimitri Logothetis ve Jim Mcgrath üstleniyor. Peki, Kana Kan: Hesaplaşma filminin konusu ne? Kana Kan: Hesaplaşma filminin oyuncuları kim?

KANA KAN: HESAPLAŞMA FİLMİNİN KONUSU NE?

MMA (Karma dövüş sanatları) şampiyonu Kurt Sloane, öldürülen erkek kardeşinin intikamını almasından bir yıl sonra, kendini bir kez daha Tayland ta bulur. Güçlü bir gangster tarafından kaçırılan ve hapsedilen Sloane un özgür kalmak için tek bir şansı vardır; o da 180 kiloluk, güçlendirici ilaçlar etkisindeki bir dövüşçüye karşı, illegal bir şekilde gerçekleşecek olan ölümcül maçı kazanmaktır. Hayatta kalmak için hiç girmediği kadar sıkı bir çalışmaya girmek zorunda olan Sloane, efsanevi usta Durand ve kendisi gibi hapis tutulan Briggs in yardımıyla özgürlüğe giden tek yoldan sağ çıkabilmek için mücadeleye başlayacaktır...

KANA KAN: HESAPLAŞMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jean-Claude Van Damme - Master Durand

Alain Moussi - Kurt Sloane

Dave Bautista - Tong Po

Gina Carano - Marcia

Sara Malakul Lane - Lui

Darren Shahlavi - Eric Sloane

Georges St-Pierre - Kavi

T. J. Storm - Storm

Matthew Ziff - Bronco

Luis Da Silva Jr. - Stahl

Dan Mayid - Wattona

Sue-Lynn - Tong Po Escort

Steven Swadling - Joseph King

Hawn Tran - Tran

KANA KAN: HESAPLAŞMA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kana Kan: Hesaplaşma filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.9 olarak belirlendi.