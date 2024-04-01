Yayınlanma: 01.04.2024 - 17:22

Güncelleme: 01.04.2024 - 17:22

Mavi Korku filminin yönetmen koltuğunda Renny Harlin oturuyor. Filmin senaristliğini Duncan Kennedy ve Donna Powers üstleniyor. Peki, Mavi Korku filminin konusu ne? Mavi Korku filminin oyuncuları kim?

MAVİ KORKU FİLMİNİN KONUSU NE?

Russell Franklin oldukça zengin bir işadamıdır. Beyin kanserinin tedavisi için fon arayan bir projeye büyük bir para yatırır. Projenin yürütücülerinden olan bilim insanı Susan McAlester, genetik bir metotla köpekbalıklarının beyinlerini genişletip, oradan alınan enzimlerle kanserin yayılmasını engellemeyi düşünmektedir. Yapılan deneyler sonucunda köpekbalıkları, şimdi olduğundan çok daha zeki özellikler kazanırlar. Ayrıca çok daha fazla kana susamışlardır artık. Büyüyen ve ufku genişleyen akıllarını kullanıp ete daha kolay yoldan ulaşmanın planlarını yapan köpekbalıkları, bir şekilde bilim insanlarının elinden kaçmayı başararak açık denizlere açılırlar.

MAVİ KORKU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Thomas Jane - Carter Blake

Samuel L. Jackson - Russell Franklin

Saffron Burrows - Dr. Susan McCallister

Stellan Skarsgård - Jim Whitlock

Michael Rapaport - Tom Scoggins

Jacqueline McKenzie - Janice Higgins

Cristos - Kaptan

Aida Turturro - Brenda Kerns

MAVİ KORKU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Mavi Korku filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.