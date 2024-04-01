Mavi Korku filminin konusu ne? Mavi Korku filminin oyuncuları kim?
Mavi Korku (Deep Blue Sea) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Mavi Korku filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Mavi Korku filminin konusu ne? Mavi Korku filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Mavi Korku filminin yönetmen koltuğunda Renny Harlin oturuyor. Filmin senaristliğini Duncan Kennedy ve Donna Powers üstleniyor. Peki, Mavi Korku filminin konusu ne? Mavi Korku filminin oyuncuları kim?
MAVİ KORKU FİLMİNİN KONUSU NE?
Russell Franklin oldukça zengin bir işadamıdır. Beyin kanserinin tedavisi için fon arayan bir projeye büyük bir para yatırır. Projenin yürütücülerinden olan bilim insanı Susan McAlester, genetik bir metotla köpekbalıklarının beyinlerini genişletip, oradan alınan enzimlerle kanserin yayılmasını engellemeyi düşünmektedir. Yapılan deneyler sonucunda köpekbalıkları, şimdi olduğundan çok daha zeki özellikler kazanırlar. Ayrıca çok daha fazla kana susamışlardır artık. Büyüyen ve ufku genişleyen akıllarını kullanıp ete daha kolay yoldan ulaşmanın planlarını yapan köpekbalıkları, bir şekilde bilim insanlarının elinden kaçmayı başararak açık denizlere açılırlar.
MAVİ KORKU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Thomas Jane - Carter Blake
Samuel L. Jackson - Russell Franklin
Saffron Burrows - Dr. Susan McCallister
Stellan Skarsgård - Jim Whitlock
Michael Rapaport - Tom Scoggins
Jacqueline McKenzie - Janice Higgins
Cristos - Kaptan
Aida Turturro - Brenda Kerns
MAVİ KORKU FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Mavi Korku filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK Başkanı Yener'den flaş açıklama!
- Açıklama geldi!
- 'Umduğumuz sonucu alamadık'
- İşte 31 Mart Yerel Seçimleri’nin canlı sonuçları…
- Meral Akşener'den 'kongre' açıklaması!
- Şanlıurfa Siverek'te skandal görüntüler!
- Kadıköy 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları
- Özgür Özel'den Hatay açıklaması
- Engin Altan Düzyatan'dan 'Murat Kurum' açıklaması
- Lütfü Savaş'tan seçim açıklaması!