Kızılcık Şerbeti’nin yeni 'Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan bu hafta diziye katılıyor

Settar Tanrıöğen geçirdiği beyin kanaması sonrası zaman zaman geçici hafıza kaybı yaşaması ve iyileşme sürecinin yavaş ilerlemesi yüzünden Kızılcık Şerbeti’ne veda etmişti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 09:49
Kızılcık Şerbeti’nin yeni 'Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan bu hafta diziye katılıyor
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Kızılcık Şerbeti dizisinde yine olay üstüne olay yaşanacak. Geçen hafta Alev (Müjde Uzman), Abdullah Ünal’dan bebek beklediğini itiraf etmişti. Olay yaratan bu gelişme üzerine Alev bebeğini dünyaya getirmek için çok kararlı olurken bebeğin karantinada olan babası Abdullah’ın tepkisi merak konusuydu.Merakla beklenen bu soru yakında yanıt bulacak. 

HAFIZA KAYBI YAŞIYOR

Settar Tanrıöğen’in geçirdiği beyin kanaması sonrası zaman zaman geçici hafıza kaybı yaşadığı, diziyle ilgili birçok detayı ve isimleri unuttuğu öğrenildi. Usta aktör iyileşme sürecinin yavaş ilerlemesi ve zamana yayılacak olması yüzünden projeye veda etmişti.

Settar Tanrıöğen’in rolünü Ahmet Mümtaz Taylan’ın devraldığı açıklandı. Senaryo gereği evde karantinada olan Abdullah, cuma günü ekrana gelecek bölümde odasından çıkacak ve yine peş peşe çok konuşulacak gelişmeler yaşanacak. Gold Film’le dün anlaşan Ahmet Mümtaz Taylan’ın cuma günü yayınlanacak sahneleri perşembe günü çekilecek.


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