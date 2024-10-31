Metrodan Kaçış filminin konusu ne? Metrodan Kaçış filminin oyuncuları kim?
Metrodan Kaçış (The Taking of Pelham 1 2 3) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Metrodan Kaçış filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Metrodan Kaçış filminin konusu ne? Metrodan Kaçış filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Metrodan Kaçış filminin yönetmen koltuğunda Tony Scott oturuyor. Filmin senaristliğini Brian Helgeland üstleniyor. Peki, Metrodan Kaçış filminin konusu ne? Metrodan Kaçış filminin oyuncuları kim?
METRODAN KAÇIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
Bir adam New York Şehir metrosunu silahla zabdeder. Yolcuları rehin alır ve onları ancak fidye karşılığında serbest bırakacaktır.
Bu olaylar güvenlik şefi Walter Garbe’ın gününü alt üst eder ve onu suçun arkasındaki ustaca planla yüzleşmek zorunda kalır.
METRODAN KAÇIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Denzel Washington - Walter Garber
John Travolta - Ryder
Luis Guzmán - Ramos
Michael Rispoli - John Johnson
Gbenga Akinnagbe - Wallace
Victor Gojcaj - Bashkim
John Turturro - Camonetti
James Gandolfini - the Mayor
Ramon Rodríguez - Delgado
METRODAN KAÇIŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Metrodan Kaçış filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.
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