Yayınlanma: 31.10.2024 - 18:04

Güncelleme: 31.10.2024 - 18:04

Metrodan Kaçış filminin yönetmen koltuğunda Tony Scott oturuyor. Filmin senaristliğini Brian Helgeland üstleniyor. Peki, Metrodan Kaçış filminin konusu ne? Metrodan Kaçış filminin oyuncuları kim?

METRODAN KAÇIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir adam New York Şehir metrosunu silahla zabdeder. Yolcuları rehin alır ve onları ancak fidye karşılığında serbest bırakacaktır.

Bu olaylar güvenlik şefi Walter Garbe’ın gününü alt üst eder ve onu suçun arkasındaki ustaca planla yüzleşmek zorunda kalır.

METRODAN KAÇIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Denzel Washington - Walter Garber

John Travolta - Ryder

Luis Guzmán - Ramos

Michael Rispoli - John Johnson

Gbenga Akinnagbe - Wallace

Victor Gojcaj - Bashkim

John Turturro - Camonetti

James Gandolfini - the Mayor

Ramon Rodríguez - Delgado

METRODAN KAÇIŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Metrodan Kaçış filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.