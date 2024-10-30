Güzel Bir Rüya filminin konusu ne? Güzel Bir Rüya filminin oyuncuları kim?
Güzel Bir Rüya filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Güzel Bir Rüya filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Güzel Bir Rüya filminin konusu ne? Güzel Bir Rüya filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Güzel Bir Rüya filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Alp Kamber üstleniyor. Peki, Güzel Bir Rüya filminin konusu ne? Güzel Bir Rüya filminin oyuncuları kim?
GÜZEL BİR RÜYA FİLMİNİN KONUSU NE?
Yıl 2005, aylardan yaz. Küçük bir kasabada yaşayan iki çocuk Alper ve İlker, Alper'in aşık olduğu film yıldızı Meryem'e ulaşmak hayaliyle Samsun/Ladik'ten İstanbul'a uzanan zorlu bir maceraya atılır. Bu yolculuk; onlara kendileri, aileleri ve kimlikleriyle ilgili yeni bir anlayış kazandırır.
GÜZEL BİR RÜYA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Meryem Uzerli
Didem Ellialtı
Ömer Duran
Efe Genez
Alp Kamber
Mert Nayır
Yiğit Nayır
Necati Nayı
GÜZEL BİR RÜYA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Güzel Bir Rüya filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.
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