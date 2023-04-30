Asi Cengaver filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Asi Cengaver filminin IMDb puanı kaç?

Asi Cengaver filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Asi Cengaver filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Asi Cengaver filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2023 - 10:28
Asi Cengaver filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Asi Cengaver filminin IMDb puanı kaç?
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Asi Cengaver, yönetmenliğini Robert Aldrich, senaristliğini James R. Webb'in üstlendiği, 1954 yapımlı bir Western filmidir.

ASİ CENGAVER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir Apaçi savaşçısı olan Massai, Florida'daki bir bölgeye yeniden yerleşmesine izin vermeyi reddederek onu esir alanlardan kaçar ve barışçıl bir çiftçi olmak için memleketine döner.

ASİ CENGAVER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Burt Lancaster

Jean Peters

John McIntire

ASİ CENGAVER FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Asi Cengaver filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.3 olarak belirlenmiştir.


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