Mucize 2 Aşk Aziz kimdir? Mert Turak kimdir, kaç yaşında, hangi filmlerde oynadı?
Oyuncu Mert Turak, Mucize ve Mucize 2 Aş filmlerindeki performansı ile büyük beğeni topladı. Mucize 2 Aşk Aziz kimdir? Mert Turak kimdir, kaç yaşında, hangi filmlerde oynadı?
Mucize 2: Aşk adlı sinema filminde Aziz karakterine canlandıran Mert Turak'ın yaşamı merak ediliyor.
MERT TURAK KİMDİR?
Mert Turak baba tarafından Malatyalı anne tarafından ise Makedonyalıdır. Annesi vergi memuru babası ise öğretmendir. Mert Turak, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur, Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı.
MERT TURAK EVLİ Mİ?
Mert Turak 21 Haziran 2020 tarihinde Birgül Kurtçu ile evlendi.
MERT TURAK'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
1999 Yılan Hikayesi
2000Gece Martıları
2001Cesur Kuşku
2004Şeytan Ayrıntıda Gizlidir
2004Size Baba Diyebilir miyim?
2005MakiAhmet
2007Komiser Nevzat
2008Avrupa Yakası
2008Şöhret Okulu
2009Hamileyim Hamile
2011Başrolde Aşk
2012Babalar ve Evlatlar
2013 Beni Böyle Sev
2014Yeşil Deniz
2015MucizeAziz
2018Babamın Ceketi
2019Mucize 2: Aşk
2021Kuruluş Osman
YakındaMevlana
YakındaÖzür Dilerim
YakındaKum Zambağı
YakındaMaske
YakındaYeşil Deniz Milenyum
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