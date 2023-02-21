Mucize 2 Aşk Aziz kimdir? Mert Turak kimdir, kaç yaşında, hangi filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 10:16

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 11:04

Mucize 2: Aşk adlı sinema filminde Aziz karakterine canlandıran Mert Turak'ın yaşamı merak ediliyor.

MERT TURAK KİMDİR?

Mert Turak baba tarafından Malatyalı anne tarafından ise Makedonyalıdır. Annesi vergi memuru babası ise öğretmendir. Mert Turak, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur, Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı.

MERT TURAK EVLİ Mİ?

Mert Turak 21 Haziran 2020 tarihinde Birgül Kurtçu ile evlendi.

MERT TURAK'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

1999 Yılan Hikayesi

2000Gece Martıları

2001Cesur Kuşku

2004Şeytan Ayrıntıda Gizlidir

2004Size Baba Diyebilir miyim?

2005MakiAhmet

2007Komiser Nevzat

2008Avrupa Yakası

2008Şöhret Okulu

2009Hamileyim Hamile

2011Başrolde Aşk

2012Babalar ve Evlatlar

2013 Beni Böyle Sev

2014Yeşil Deniz

2015MucizeAziz

2018Babamın Ceketi

2019Mucize 2: Aşk

2021Kuruluş Osman

YakındaMevlana

YakındaÖzür Dilerim

YakındaKum Zambağı

YakındaMaske

YakındaYeşil Deniz Milenyum