Mucize filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2017 yılında vizyona giren Mucize filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Mucize filminin konusu ne? Mucize filminin oyuncuları kim? Mucize filminin IMDb puanı kaç?
Mucize (Wonder), yönetmenliğini Stephen Chbosky, senaristliğini R.J. Palacio ve Steve Conrad'ın üstlendiği, 2017 yapımlı bir dram/aile filmdir.
MUCİZE FİLMİNİN KONUSU NE?
R.J. Palacio’nun romanından esinlenilen filmde, küçük Auggie’nin yüzündeki deformasyon sonucu yaşadıklarını konu alıyor.
Auggie, yüzünde doğuştan deformasyon olan bir çocuktur. 5.sınıfa geçmek üzere olan Auggie’nin, geçirdiği bir çok operasyona rağmen yüzündeki deformasyon düzelmez. Hayatını hep kafasında bir kaskla ve evde aldığı eğitimle geçiren Auggie, yaşıtlarının gittiği sıradan bir okula yazılınca herkese dış görünüşün ne kadar önemsiz olduğunu kanıtlar.
MUCİZE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Owen Wilson
Julia Roberts
Jacob Tremblay
MUCİZE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Mucize filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.9 olarak belirlenmiştir.
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