Mucize filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 15:49

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 15:49

Mucize (Wonder), yönetmenliğini Stephen Chbosky, senaristliğini R.J. Palacio ve Steve Conrad'ın üstlendiği, 2017 yapımlı bir dram/aile filmdir.

MUCİZE FİLMİNİN KONUSU NE?

R.J. Palacio’nun romanından esinlenilen filmde, küçük Auggie’nin yüzündeki deformasyon sonucu yaşadıklarını konu alıyor.

Auggie, yüzünde doğuştan deformasyon olan bir çocuktur. 5.sınıfa geçmek üzere olan Auggie’nin, geçirdiği bir çok operasyona rağmen yüzündeki deformasyon düzelmez. Hayatını hep kafasında bir kaskla ve evde aldığı eğitimle geçiren Auggie, yaşıtlarının gittiği sıradan bir okula yazılınca herkese dış görünüşün ne kadar önemsiz olduğunu kanıtlar.

MUCİZE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Owen Wilson

Julia Roberts

Jacob Tremblay

MUCİZE FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Mucize filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.9 olarak belirlenmiştir.