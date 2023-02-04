Baraka filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 14:47

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 14:47

Baraka, yönetmenliğini Ron Fricke'nin üstlendiği, 1992 yapımlı bir belgesel filmdir.

BARAKA FİLMİNİN KONUSU NE?

Belgeselcilikte yeni ve özgün bir üslup tutturan ve büyük bir ilgiyle karşılanan deneysel belgesel, dünyanın çeşitli bölgelerinden nefes kesici doğa görüntüleri eşliğinde, insanın yaşadığı gezegene karşı yaklaşım biçimlerini gözler önüne seriyor. Bozulmamış doğa içerisindeki ilk insanlar, doğanın sanatı ve halen daha yaşamakta olan en eski kültürler, iki bölümden oluşan belgeselin temalarından birkaçı. Doğa ve insanoğlu arasındaki ilişki, yaşam zincirinin hassas dengelerinden biri ve bu durum belgeselde hafızalardan çıkması zor görüntüler halinde sunuluyor.

BARAKA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Patrick Disanto

BARAKA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Baraka filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.5 olarak belirlenmiştir.