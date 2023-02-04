Baraka filminin konusu ne, oyuncuları kim?
1992 yılında vizyona giren Baraka filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Baraka filminin konusu ne? Baraka filminin oyuncuları kim? Baraka filminin IMDb puanı kaç?
Baraka, yönetmenliğini Ron Fricke'nin üstlendiği, 1992 yapımlı bir belgesel filmdir.
BARAKA FİLMİNİN KONUSU NE?
Belgeselcilikte yeni ve özgün bir üslup tutturan ve büyük bir ilgiyle karşılanan deneysel belgesel, dünyanın çeşitli bölgelerinden nefes kesici doğa görüntüleri eşliğinde, insanın yaşadığı gezegene karşı yaklaşım biçimlerini gözler önüne seriyor. Bozulmamış doğa içerisindeki ilk insanlar, doğanın sanatı ve halen daha yaşamakta olan en eski kültürler, iki bölümden oluşan belgeselin temalarından birkaçı. Doğa ve insanoğlu arasındaki ilişki, yaşam zincirinin hassas dengelerinden biri ve bu durum belgeselde hafızalardan çıkması zor görüntüler halinde sunuluyor.
BARAKA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Patrick Disanto
BARAKA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Baraka filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.5 olarak belirlenmiştir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
- 'Depreme hazır değiliz'
- Bölgede bir şiddetli deprem daha!
- Depremden 3 gün önce yapılan paylaşım gündemde
- 'Depremde can kaybı 6 bini bulabilir'
- İki parti kafa kafaya!
- Doğalgaz boru hattında yangın!
- ABD: Yardıma hazırız
- 8 katlı bina çöktü, çok sayıda kayıp var
- Sarıgül'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması