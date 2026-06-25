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Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü ne zaman? Muhtemel Aşk dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü ne zaman? Muhtemel Aşk dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

25.06.2026 20:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü ne zaman? Muhtemel Aşk dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

Muhtemel Aşk dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü ne zaman? Muhtemel Aşk dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?
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Muhtemel Aşk dizisinin senaryosunu Elif Gamze Arslan ve Derya Kara'nın kaleme aldı. Dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez oturuyor. Dizinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Muhtemel Aşk dizisinin yeni bölümü ne zaman? Muhtemel Aşk dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kariyer hedefleri, duygusal çatışmalar ve beklenmedik karşılaşmalar arasında şekillenen Muhtemel Aşk, aşkı hayatına almayı kafasına koymuşken kendisini inatçı, çekici ve birbirine düşman iki adamın arasında bulan Defne’nin hikayesini konu alıyor. Modern ilişkilerin karmaşık dünyasında geçen dizi; aşk, mantık ve tutku arasında sıkışan karakterlerin değişen dengelerle şekillenen yolculuğunu ekrana taşıyacak.  

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Başrolleri Ekin Koç, Ayça Ayşin Turan ve Feyyaz Şerifoğlu paylaştığı dizinin kadrosunda ayrıca Hayal Köseoğlu, Evrim Doğan, Cansel Elçin, Melisa Berberoğlu, Müge Bayramoğlu, Selen Domaç, Melis Minkari ve Özgür Berber yer alıyor.

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Muhtemel Aşk, dizisi 25 Haziran'da yeni bölümü ile yayımlanacak.

MUHTEMEL AŞK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Defne, avukatlık bürosunu kurtarmak için Tolga ve Kadir’i ikna etmeye çalışır. Ancak işler beklenmedik bir şekilde ilerler ve kendini annesi ve teyzesiyle onları tanıştırırken bulur. İkiliyi bir araya getirmenin sandığından çok daha zor olacağının sinyallerini veren bölümde yaşanacaklar şimdiden merak konusu olurken, Defne ve Kadir’in at üstündeki romantik yolculuğu ikili arasındaki yakınlaşmanın nasıl ilerleyeceğine dair soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

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