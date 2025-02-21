Yayınlanma: 21.02.2025 - 17:26

Güncelleme: 21.02.2025 - 17:26

Yaşam Koçu filminin yönetmen koltuğunda Burak Kuka oturuyor. Filmin senaristliğini Doğu Demirkol üstleniyor. Peki, Yaşam Koçu filminin konusu ne? Yaşam Koçu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

YAŞAM KOÇU FİLMİNİN KONUSU NE?

Kariyerindeki büyük hedefleri gerçekleştirmek için çareyi Yaşam Koç’larının enerji ve frekansını düzenlemesinde arayan Helin, sonsuz bir inançla her gün yeni bir Yaşam Koç’una giderken yakın arkadaşı Cafer’i de alır. Helin’in bu durumuyla dalga geçen Cafer, bir parti çıkışı magazincilerin “sevgili misiniz?” sorusuna “Yaşam Koçu’yum” cevabını verir ve Helin’in de kariyerindeki büyük değişim ile Türkiye’nin en popüler yaşam koçu haline gelir

YAŞAM KOÇU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Yağmur Tanrısevsin

Doğu Demirkol

Bülent Çolak

Hakan Meriçliler

Nazlı Tosunoğlu

Ebrar Demirbilek

YAŞAM KOÇU FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Yaşam Koçu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.8 olarak belirlendi.