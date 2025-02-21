Yaşam Koçu filminin konusu ne? Yaşam Koçu filminin oyuncuları kim?
Yaşam Koçu filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Yaşam Koçu filminin konusu ne? Yaşam Koçu filminin oyuncuları kim?
Yaşam Koçu filminin yönetmen koltuğunda Burak Kuka oturuyor. Filmin senaristliğini Doğu Demirkol üstleniyor. Peki, Yaşam Koçu filminin konusu ne? Yaşam Koçu filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
YAŞAM KOÇU FİLMİNİN KONUSU NE?
Kariyerindeki büyük hedefleri gerçekleştirmek için çareyi Yaşam Koç’larının enerji ve frekansını düzenlemesinde arayan Helin, sonsuz bir inançla her gün yeni bir Yaşam Koç’una giderken yakın arkadaşı Cafer’i de alır. Helin’in bu durumuyla dalga geçen Cafer, bir parti çıkışı magazincilerin “sevgili misiniz?” sorusuna “Yaşam Koçu’yum” cevabını verir ve Helin’in de kariyerindeki büyük değişim ile Türkiye’nin en popüler yaşam koçu haline gelir
YAŞAM KOÇU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Yağmur Tanrısevsin
Doğu Demirkol
Bülent Çolak
Hakan Meriçliler
Nazlı Tosunoğlu
Ebrar Demirbilek
YAŞAM KOÇU FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Yaşam Koçu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.8 olarak belirlendi.
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