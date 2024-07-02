Müslüm filminin konusu ne? Müslüm filminin oyuncuları kim?
Müslüm filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Müslüm filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Müslüm filminin konusu ne? Müslüm filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Müslüm filminin yönetmen koltuğunda Ketche, Can Ulkay oturuyor. Filmin senaristliğini Gürhan Özçiftçi ve Hakan Günday üstleniyor. Peki, Müslüm filminin konusu ne? Müslüm filminin oyuncuları kim?
MÜSLÜM FİLMİNİN KONUSU NE?
Müslüm Gürses'in Şanlıurfa'daki çocukluğundan İstanbul'daki yaşamına kadar tüm hayatını anlatan biyografik dram filmi Müslüm'de, "Arabesk'in Babası" Müslüm Gürses'i Timuçin Esen canlandırıyor. Müslüm daha sonra ailesiyle birlikte Adana'ya göç ediyor ve şans eseri halkevine düşüyor. Limoncu Ali'den ilk müzik eğitimini aldıktan sonra sesiyle pek çok insanı etkileyen Müslüm, İstanbul'da şarkıcı olma ve filmlerden hayran kaldığı Muhterem Nur'la tanışmanın hayallerini kurmaktadır. Müslüm'ün travmatik hayatını anlatan Müslüm'ün yönetmen koltuğundaysa Ketche ve Can Ulkay oturuyor.
MÜSLÜM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Timuçin Esen
Zerrin Tekindor
Ayça Bingöl
Erkan Can
Turgut Tunçalp
Güven Kıraç
Şahin Kendirci
Goncagül Sunar
Erkan Avcı
Taner Ölmez
Teoman
Erkan Kolçak Köstendil
Aleyna Özgeçen
MÜSLÜM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Müslüm filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.
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