Çılgın Ortak filminin konusu ne? Çılgın Ortak filminin oyuncuları kim?
Çılgın Ortak filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çılgın Ortak filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Çılgın Ortak filminin konusu ne? Çılgın Ortak filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Çılgın Ortak filminin yönetmen koltuğunda Özgür Selvi oturuyor. Filmin senaristliğini Özgür Selvi üstleniyor. Peki, Çılgın Ortak filminin konusu ne? Çılgın Ortak filminin oyuncuları kim?
ÇILGIN ORTAK FİLMİNİN KONUSU NE?
Çılgın Ortak, bir cinayet davasını çözmekle görevlendirilen iki acemi dedektife odaklanıyor. Serdar ve Aslıhan, birbirlerine gıcık olan iki acemi dedektiftir. İkili, bir cinayet davasını çözmekle görevlendirilir. Şüphelilerin peşine düşen Serdar ve Aslıhan, bu süreçte evli bir çift gibi davranmak zorunda kalır. Dedektiflik işini pek de beceremeyen Serdar ve Aslıhan, buldukları her ipucunda katilden adım adım uzaklaşırlar. Çok geçmeden çılgın ortakların dedektifliğe hızlı ancak imkansız bir giriş yaptığı ortaya çıkar.
ÇILGIN ORTAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
- Nur Erkul
- Sinan Çalışkanoğlu
- Ali Tarık Fındık
- Ayşe Kökçü
- Burak Er
- Polen Ocakoğlu
- Melisa Şalgam
- Sinan Bengier
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