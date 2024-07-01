Yayınlanma: 01.07.2024 - 16:49

Güncelleme: 01.07.2024 - 16:49

Timothee Chalamat ile Zendaya'lı Dune serisinin üçüncü halkası "Dune: Messiah" filminin ne zaman vizyona gireceği merak ediliyor. Peki, Dune: Messiah ne zaman vizyona girecek? Dune: Messiah filminin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

DUNE: MESSIAH FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Warner Bros. Dune serisinin devam filmi ile ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Cuma günü yapılan açıklamada yönetmen Dennis Villeneuve imzalı yeni bir filmin 18 Aralık 2026'da vizyona gireceğini söyledi. Villeneuve Dune: Messiah öncesinde başka bir projesi olduğunu açıklamıştı. Bu nedenle açıklanan filmin Dune olup olmadığı henüz bilinmiyor.

DUNE: MESSIAH FİLMİNİN KONUSU NE?

Paul Atreides'in ailesinin başına gelen yıkıcı olayların ardından Chani ve Fremenlerle çalışmasını konu alıyor.

DUNE: MESSIAH FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Timothée Chalamet - Paul Atreides

Zendaya Coleman - Chani

Rebecca Ferguson - Leydi Jessica Atreides

Javier Bardem - Stilgar

Stellan Skarsgård - Baron Vladimir Harkonnen

Florence Pugh - Prenses Irulan Corrino

Austin Butler - Feyd-Rautha Harkonnen

Josh Brolin - Gurney Halleck

Christopher Walken - İmparator Shaddam IV

Léa Seydoux - Leydi Margot

Dave Bautista - Glossu Rabban Harkonnen

Charlotte Rampling - Mohiam Ana

Stephen McKinley Henderson - Thufir Hawat