Dune: Messiah ne zaman vizyona girecek? Dune: Messiah filminin konusu ne, oyuncuları kim?
Dennis Villeneuve imzalı Dune serisinin üçüncü filminin ne zaman vizyona gireceği merak ediliyor. Peki, Dune: Messiah ne zaman vizyona girecek? Dune: Messiah filminin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Timothee Chalamat ile Zendaya'lı Dune serisinin üçüncü halkası "Dune: Messiah" filminin ne zaman vizyona gireceği merak ediliyor. Peki, Dune: Messiah ne zaman vizyona girecek? Dune: Messiah filminin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
DUNE: MESSIAH FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Warner Bros. Dune serisinin devam filmi ile ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Cuma günü yapılan açıklamada yönetmen Dennis Villeneuve imzalı yeni bir filmin 18 Aralık 2026'da vizyona gireceğini söyledi. Villeneuve Dune: Messiah öncesinde başka bir projesi olduğunu açıklamıştı. Bu nedenle açıklanan filmin Dune olup olmadığı henüz bilinmiyor.
DUNE: MESSIAH FİLMİNİN KONUSU NE?
Paul Atreides'in ailesinin başına gelen yıkıcı olayların ardından Chani ve Fremenlerle çalışmasını konu alıyor.
DUNE: MESSIAH FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Timothée Chalamet - Paul Atreides
Zendaya Coleman - Chani
Rebecca Ferguson - Leydi Jessica Atreides
Javier Bardem - Stilgar
Stellan Skarsgård - Baron Vladimir Harkonnen
Florence Pugh - Prenses Irulan Corrino
Austin Butler - Feyd-Rautha Harkonnen
Josh Brolin - Gurney Halleck
Christopher Walken - İmparator Shaddam IV
Léa Seydoux - Leydi Margot
Dave Bautista - Glossu Rabban Harkonnen
Charlotte Rampling - Mohiam Ana
Stephen McKinley Henderson - Thufir Hawat
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