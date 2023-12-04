Deniz Baysal ve Erkan Kolçak Köstendil başrolleri paylaşıyor! İşte Show TV'nin yeni dizisi...
Ne Gemiler Yaktım dizisi televizyon ekranlarından izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin konusu ve oyuncuları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ne Gemiler Yaktım dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Ne Gemiler Yaktım dizisi ne zaman, nerede yayımlanacak?
Ne Gemiler Yaktım dizisinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez oturuyor. Dizinin senaristliğini Banu Kiremitçi Bozkurt üstleniyor. Ay Yapım'ın hayata geçirdiği dizinin oyuncuları, konusu, nerede ve ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Ne Gemiler Yaktım dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Ne Gemiler Yaktım dizisi ne zaman, nerede yayımlanacak? İşte ayrıntılar...
NE GEMİLER YAKTIM DİZİSİNİN KONUSU NE?
Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin (Deniz Baysal) ve Fidan’ın (Devrim Özkan) yollarının kesişmesiyle başlayan ‘Ne Gemiler Yaktım’, iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek. Fidan’ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay (Berk Hakman) ile Rutkay’ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak (Erkan Kolçak Köstendil) ise Yasemin ve Fidan’ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacaklar.
NE GEMİLER YAKTIM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Deniz Baysal - Yasemin
Devrim Özkan - Fidan
Berk Hakman - Rutkay
Erkan Kolçak Köstendil - Toprak
Mert Denizmen - Sinan
Macit Koper - Tevfik
Çiğdem Selışık Onat - Neriman
Züleyha Yıldız - Rengin
Melisa Duru Ünal - Zeynep
NE GEMİLER YAKTIM DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?
Ne Gemiler Yaktım dizisi Show TV ekranlarından izleyicisi ile buluşacak.
NE GEMİLER YAKTIM DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Ne Gemiler Yaktım dizisi 4 Aralık Pazartesi gününde itibaren her pazartesi günü izleyicisi ile buluşacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Denizi'nde korkutan deprem!
- İşte 1 milyon TL'nin aylık getirisi
- Demirtaş'tan 'acı' değerlendirme
- Kabataş gelini neden boşandı?
- İlk adayını ilan etti
- Erdoğan'la Herzog aynı karede...
- Cem Davran'ın 'Cumhuriyet' konuşması gündem oldu
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- Anlaşma iddiasına jet yanıt
- Balyalı, iddiaları verilerle yalanlandı!