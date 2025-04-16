Paapa Essiedu kimdir? Paapa Essiedu nereli, kaç yaşında?

Paapa Essiedu'nun yaşamı merak ediliyor. Peki, Paapa Essiedu kimdir? Paapa Essiedu nereli, kaç yaşında?

Paapa Essiedu kimdir? Paapa Essiedu nereli, kaç yaşında?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.04.2025 - 19:51

Yeni Harry Potter dizisinde Severus Snape karakterine hayat verecek olan Paapa Essiedu'nun yaşamı merak ediliyor. Peki, Paapa Essiedu kimdir? Paapa Essiedu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

PAAPA ESSIEDU KİMDİR?

Paapa Kwaakye Essiedu 11 Haziran 1990'da doğdu. 

BBC'nin I May Destroy You (2020) dizisindeki rolüyle Primetime Emmy Award ve British Academy Television Award adaylığı kazandı.

Essiedu Doğu Ekspresinde Cinayet'te ilk uzun metrajlı film oyunculuğunu yaptı.

PAAPA ESSIEDU EVLİ Mİ?

Essiedu, oyuncu ve komedyen Rosa Robson ile evli.

PAAPA ESSIEDU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2013 - Utopia - Roy

2015 - Not Safe For Work - Paul

2016 - A Midsummer Night's Dream - Demetrius

2017 - The Miniaturist - Otto

2018 - Kiri - Nate Akindele

2018 - Press - Ed Washburn

2018 - Black Earth Rising - Jaalen

2020–2022 - Gangs of London - Alex Dumani

2020 - I May Destroy You - Kwame

2021 - Anne Boleyn - George Boleyn

2022–2023 - The Lazarus Project - George

2022 - The Capture - Isaac Turner

2023 - Black Mirror - Gaap

2024 - Black Doves - Elmore Fitch

2026 - Harry Potter - Severus Snape

PAAPA ESSIEDU HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2017 - Murder on the Orient Express - Sergeant Campbell 

2022 - Men - James

2023 - Genie - Bernard Bottle

2024 - The Outrun - Daynin


Etiketler: #Paapa Essiedu #Harry Potter #Severus Snape #kimdir?

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