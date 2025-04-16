Paapa Essiedu kimdir? Paapa Essiedu nereli, kaç yaşında?
Paapa Essiedu'nun yaşamı merak ediliyor. Peki, Paapa Essiedu kimdir? Paapa Essiedu nereli, kaç yaşında?
Yeni Harry Potter dizisinde Severus Snape karakterine hayat verecek olan Paapa Essiedu'nun yaşamı merak ediliyor. Peki, Paapa Essiedu kimdir? Paapa Essiedu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...
PAAPA ESSIEDU KİMDİR?
Paapa Kwaakye Essiedu 11 Haziran 1990'da doğdu.
BBC'nin I May Destroy You (2020) dizisindeki rolüyle Primetime Emmy Award ve British Academy Television Award adaylığı kazandı.
Essiedu Doğu Ekspresinde Cinayet'te ilk uzun metrajlı film oyunculuğunu yaptı.
PAAPA ESSIEDU EVLİ Mİ?
Essiedu, oyuncu ve komedyen Rosa Robson ile evli.
PAAPA ESSIEDU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2013 - Utopia - Roy
2015 - Not Safe For Work - Paul
2016 - A Midsummer Night's Dream - Demetrius
2017 - The Miniaturist - Otto
2018 - Kiri - Nate Akindele
2018 - Press - Ed Washburn
2018 - Black Earth Rising - Jaalen
2020–2022 - Gangs of London - Alex Dumani
2020 - I May Destroy You - Kwame
2021 - Anne Boleyn - George Boleyn
2022–2023 - The Lazarus Project - George
2022 - The Capture - Isaac Turner
2023 - Black Mirror - Gaap
2024 - Black Doves - Elmore Fitch
2026 - Harry Potter - Severus Snape
PAAPA ESSIEDU HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2017 - Murder on the Orient Express - Sergeant Campbell
2022 - Men - James
2023 - Genie - Bernard Bottle
2024 - The Outrun - Daynin
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