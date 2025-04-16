Janet McTeer kimdir? Janet McTeer nereli, kaç yaşında?
Janet McTeer'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Janet McTeer kimdir? Janet McTeer nereli, kaç yaşında?
Yeni Harry Potter dizisinde Minerva McGonagall karakterine hayat verecek olan Janet McTeer'in yaşamı merak ediliyor. Peki, Janet McTeer kimdir? Janet McTeer nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...
JANET MCTEER KİMDİR?
anet McTeer 5 Ağustos 1961 tarihinde doğdu. 1997 yılında En İyi Kadın Oyuncu Tony Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu Olivier Ödülü ve En İyi Kadın Oyuncu Drama Desk Ödülü ödüllerini A Doll's House (1996–1997) dizisindeki Nora karakteri ile kazandı.
Altın Küre Ödülü Ödülleri ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü Adaylıklarını Mary Jo Walker olarak bulunduğu Tumbleweeds filminden kazandı ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü adaylığını Hubert Page olarak oynadığı 2011 filmi Albert Nobbs ile aldı.
2018 yılında kraliçenin doğum gününde Britanya İmparatorluk Nişanı aldı.
JANET MCTEER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1985 - Juliet Bravo - Esther Pearson
1986 - Gems - Stephanie Wilde
1986 - Half Moon Street - Van Arkady'nin sekreteri
1987 - Theatre Night - Miss Julie
1988 - Les Girls - Susan
1988 - Hawks - Hazel
1989 - Precious Bane - Prue Sarn
1990 - The Play on One - Dr. Juliet Horowitz
1990 - Portrait of a Marriage - Vita Sackville-West
1990 - Screen Two - Celeste
1990–1991 - Screen One - Büyük Claudie/Caroline
1991 - I Dreamt I Woke Up - Gizemli kadın/Gezgin
1991 - The Black Velvet Gown - Riah Millican
1992 - Dead Romantic - Madeleine Severn
1992 - A Masculine Ending - Loretta Lawson
1992 - Wuthering Heights - Ellen (Nelly) Dean
1993 - Don't Leave Me This Way - Loretta Lawson
1994 - Jackanory - Reader
1995 - Carrington - Vanessa Bell
1995–1996 - The Governor - Helen Hewitt
1996 - Saint-Ex - Genevieve de Ville-Franche
1998 - Velvet Goldmine - Anlatıcı
1998 - Populous: The Beginning - Seslendirme
2000 - Waking the Dead - Caroline Pierce
2000 - Songcatcher - ProfesörLily Penleric, PhD
2000 - The King Is Alive - Liz
2002 - The Intended - Sarah Morris
2004 - Agatha Christie's Marple - Anne Protheroe
2005 - Tideland - Dell
2006 - As You Like It - Audrey
2006 - The Amazing Mrs Pritchard - Catherine Walker
2007 - Five Days - DS Amy Foster
2007 - Daphne - Gertrude Lawrence
2008 - Sense and Sensibility - Mrs. Dashwood
2008 - Masterpiece Theatre - Mrs. Dashwood
2009 - Hunter - DS Amy Foster
2009 - Into the Storm - Clementine Churchill
2009 - Psychoville - Cheryl
2011 - Cat Run - Helen Bingham
2011 - Island - Phyllis Lovage
2011 - Weekends at Bellevue - Diana Wallace
2011 - Albert Nobbs - Hubert Page
2012 - The Woman in Black - Mrs Daily
2012 - Parade's End - Mrs. Satterthwaite
2012 - Damages - Kate Franklin
2013 - The White Queen - Jacquetta of Luxembourg
2014 - The Honourable Woman - Dame Julia Walsh
2014 - Maleficent - Elderly Princess Aurora (Anlatıcı)
2015 - Angelica - Anne Montague
2015 - Battle Creek - Commander Kim Guziewicz
2015 - The Divergent Series: Insurgent - Edith Prior
2015 - Fathers and Daughters - Carolyn
2016 - Me Before You - Camilla Traynor
2016 - Paint It Black - Meredith
2016 - The Exception - Prenses Hermonie 'Hermo' Reuss of Greiz
2016 - Marks and Spencer - Mrs. Claus
2018 - Jessica Jones - Alisa Jones
2018 - Ozark - Helen Pierce
2018 - Sorry For Your Loss - Amy Shaw
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