Yeni Harry Potter dizisinde Minerva McGonagall karakterine hayat verecek olan Janet McTeer'in yaşamı merak ediliyor. Peki, Janet McTeer kimdir? Janet McTeer nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

JANET MCTEER KİMDİR?

anet McTeer 5 Ağustos 1961 tarihinde doğdu. 1997 yılında En İyi Kadın Oyuncu Tony Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu Olivier Ödülü ve En İyi Kadın Oyuncu Drama Desk Ödülü ödüllerini A Doll's House (1996–1997) dizisindeki Nora karakteri ile kazandı.

Altın Küre Ödülü Ödülleri ve En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü Adaylıklarını Mary Jo Walker olarak bulunduğu Tumbleweeds filminden kazandı ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü adaylığını Hubert Page olarak oynadığı 2011 filmi Albert Nobbs ile aldı.

2018 yılında kraliçenin doğum gününde Britanya İmparatorluk Nişanı aldı.

JANET MCTEER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1985 - Juliet Bravo - Esther Pearson

1986 - Gems - Stephanie Wilde

1986 - Half Moon Street - Van Arkady'nin sekreteri

1987 - Theatre Night - Miss Julie

1988 - Les Girls - Susan

1988 - Hawks - Hazel

1989 - Precious Bane - Prue Sarn

1990 - The Play on One - Dr. Juliet Horowitz

1990 - Portrait of a Marriage - Vita Sackville-West

1990 - Screen Two - Celeste

1990–1991 - Screen One - Büyük Claudie/Caroline

1991 - I Dreamt I Woke Up - Gizemli kadın/Gezgin

1991 - The Black Velvet Gown - Riah Millican

1992 - Dead Romantic - Madeleine Severn

1992 - A Masculine Ending - Loretta Lawson

1992 - Wuthering Heights - Ellen (Nelly) Dean

1993 - Don't Leave Me This Way - Loretta Lawson

1994 - Jackanory - Reader

1995 - Carrington - Vanessa Bell

1995–1996 - The Governor - Helen Hewitt

1996 - Saint-Ex - Genevieve de Ville-Franche

1998 - Velvet Goldmine - Anlatıcı

1998 - Populous: The Beginning - Seslendirme

2000 - Waking the Dead - Caroline Pierce

2000 - Songcatcher - ProfesörLily Penleric, PhD

2000 - The King Is Alive - Liz

2002 - The Intended - Sarah Morris

2004 - Agatha Christie's Marple - Anne Protheroe

2005 - Tideland - Dell

2006 - As You Like It - Audrey

2006 - The Amazing Mrs Pritchard - Catherine Walker

2007 - Five Days - DS Amy Foster

2007 - Daphne - Gertrude Lawrence

2008 - Sense and Sensibility - Mrs. Dashwood

2008 - Masterpiece Theatre - Mrs. Dashwood

2009 - Hunter - DS Amy Foster

2009 - Into the Storm - Clementine Churchill

2009 - Psychoville - Cheryl

2011 - Cat Run - Helen Bingham

2011 - Island - Phyllis Lovage

2011 - Weekends at Bellevue - Diana Wallace

2011 - Albert Nobbs - Hubert Page

2012 - The Woman in Black - Mrs Daily

2012 - Parade's End - Mrs. Satterthwaite

2012 - Damages - Kate Franklin

2013 - The White Queen - Jacquetta of Luxembourg

2014 - The Honourable Woman - Dame Julia Walsh

2014 - Maleficent - Elderly Princess Aurora (Anlatıcı)

2015 - Angelica - Anne Montague

2015 - Battle Creek - Commander Kim Guziewicz

2015 - The Divergent Series: Insurgent - Edith Prior

2015 - Fathers and Daughters - Carolyn

2016 - Me Before You - Camilla Traynor

2016 - Paint It Black - Meredith

2016 - The Exception - Prenses Hermonie 'Hermo' Reuss of Greiz

2016 - Marks and Spencer - Mrs. Claus

2018 - Jessica Jones - Alisa Jones

2018 - Ozark - Helen Pierce

2018 - Sorry For Your Loss - Amy Shaw