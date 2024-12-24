Ninja 2: Gözyaşının Gölgesi filminin konusu ne? Ninja 2: Gözyaşının Gölgesi filminin oyuncuları kim?

Ninja 2: Gözyaşının Gölgesi (Ninja Shadow Of a Tear) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ninja 2: Gözyaşının Gölgesi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ninja 2: Gözyaşının Gölgesi filminin konusu ne? Ninja 2: Gözyaşının Gölgesi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Ninja 2: Gözyaşının Gölgesi filminin konusu ne? Ninja 2: Gözyaşının Gölgesi filminin oyuncuları kim?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2024 - 19:45

Ninja 2: Gözyaşının Gölgesi filminin yönetmen koltuğunda Isaac Florentine oturuyor. Filmin senaristliğini David N. White üstleniyor. Peki, Ninja 2: Gözyaşının Gölgesi filminin konusu ne? Ninja 2: Gözyaşının Gölgesi filminin oyuncuları kim? 

GÖZYAŞLARININ GÖLGESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Ninjitsu ustası Casey, hamile karısı öldürüldüğünde intikam almak için geri döner.

GÖZYAŞLARININ GÖLGESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Scott Adkins

Kane Kosugi

Mika Hijii

Shun Sugata

Vithaya Pansringarm

Mukesh Bhatt

Tim Man

Jawed El Berni

Saichia Wongwirot

Futoshi Hashimoto

Charlie Ruedpokanon

Kazu Patrick Tang

Yasuhiko Miyauchi

Surawoot Spiratana

David Bueno

Pim Bubear

Takato

Crystal Waka

GÖZYAŞLARININ GÖLGESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ninja 2: Gözyaşının Gölgesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.


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