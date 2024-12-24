Ninja 2: Gözyaşının Gölgesi filminin konusu ne? Ninja 2: Gözyaşının Gölgesi filminin oyuncuları kim?
Ninja 2: Gözyaşının Gölgesi (Ninja Shadow Of a Tear) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ninja 2: Gözyaşının Gölgesi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ninja 2: Gözyaşının Gölgesi filminin konusu ne? Ninja 2: Gözyaşının Gölgesi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Ninja 2: Gözyaşının Gölgesi filminin yönetmen koltuğunda Isaac Florentine oturuyor. Filmin senaristliğini David N. White üstleniyor. Peki, Ninja 2: Gözyaşının Gölgesi filminin konusu ne? Ninja 2: Gözyaşının Gölgesi filminin oyuncuları kim?
GÖZYAŞLARININ GÖLGESİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Ninjitsu ustası Casey, hamile karısı öldürüldüğünde intikam almak için geri döner.
GÖZYAŞLARININ GÖLGESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Scott Adkins
Kane Kosugi
Mika Hijii
Shun Sugata
Vithaya Pansringarm
Mukesh Bhatt
Tim Man
Jawed El Berni
Saichia Wongwirot
Futoshi Hashimoto
Charlie Ruedpokanon
Kazu Patrick Tang
Yasuhiko Miyauchi
Surawoot Spiratana
David Bueno
Pim Bubear
Takato
Crystal Waka
GÖZYAŞLARININ GÖLGESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ninja 2: Gözyaşının Gölgesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.
Etiketler: #konusu nedir?
En Çok Okunan Haberler
-
- Mühimmat fabrikasında patlama
- AKP koridorlarında konuşulan 'erken seçim tarihi' sızdı
- 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç evlendi
- Özel'den Erdoğan'a 'Esad' ve 'HTŞ' yanıtı
- Teğmenler soruşturmasında flaş gelişme
- Gayrimüslimlerin tapuları üzerinden dönen yolsuzluk
- 2 yaşındaki çocuğun 'öksürüğünün' sebebi şaşırttı
- Muhalif gruplarla anlaşmaya varıldı!
- AKP’ye katılacaklar mı?
- Bingöl'deki kazada acı ayrıntı