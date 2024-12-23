Yayınlanma: 23.12.2024 - 10:30

Güncelleme: 23.12.2024 - 10:30

Yaşamak filminin yçönetmenliğini Oliver Hermanus üstleniyor. Filmin senaryosunu ise Kazuo Ishiguro kaleme aldı. Peki, Yaşamak filminin konusu ne? Yaşamak filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

YAŞAMAK FİLMİNİN KONUSU NE?

1950'li yıllar, Londra. Ömrünü bir belediye ofisinde harcamış, tekdüze bir hayata sahip olan Williams, bir gün kendisinden beklenmedik bir şey yapar; işe gelmeyi bırakır. Ölümcül bir hastalığı olduğunu öğrenen Williams, hayatında ilk kez dolu dolu yaşamayı deneyecektir.

YAŞAMAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bill Nighy

Aimee Lou Wood

Alex Sharp

Adrian Rawlins

Oliver Chris

Lia Williams

Zoe Boyle

YAŞAMAK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Yaşamak filminin IMDb puanı 7.2 olarak belirlendi.