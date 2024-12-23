Sisters Biraderler filminin konusu ne? Sisters Biraderler filminin oyuncuları kim?
Sisters Biraderler filmi televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Sisters Biraderler filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Sisters Biraderler filminin konusu ne? Sisters Biraderler filminin oyuncuları kim?
Sisters Biraderler (The Sisters Brothers) filminin yönetmenliğini Jacques Audiard üstleniyor. Filmin senaryosunu ise Patrick Dewitt ve Jacques Audiard kaleme aldı. Peki, Sisters Biraderler filminin konusu ne? Sisters Biraderler filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
SISTERS BİRADERLER FİLMİNİN KONUSU NE?
1850'lerin Oregon'unda, altın avcısı Herman Kermitt'i öldürmek üzere şöhretiyle nam salmış suikastçi Sisters Kardeşler Eli ve Caharli'ye görev verilmiştir. Fakat bu iş, kardeşlerin düşündüğünden çok daha zor olacaktır.
SISTERS BİRADERLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Joaquin Phoenix
John C. Reilly
Jake Gyllenhaal
Rutger Hauer
Carol Kane
Riz Ahmed
Jacques Audiard
Creed Bratton
Duncan Lacroix
Jóhannes Haukur Jóhannesson
Niels Arestrup
Ian Reddington
Aldo Maland
Philip Rosch
SISTERS BİRADERLER FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Sisters Biraderler filminin IMDb puanı 6.9 olarak belirlendi.
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