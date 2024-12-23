Sisters Biraderler filminin konusu ne? Sisters Biraderler filminin oyuncuları kim?

Sisters Biraderler filmi televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Sisters Biraderler filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Sisters Biraderler filminin konusu ne? Sisters Biraderler filminin oyuncuları kim?

Sisters Biraderler filminin konusu ne? Sisters Biraderler filminin oyuncuları kim?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2024 - 10:56

Sisters Biraderler (The Sisters Brothers) filminin yönetmenliğini Jacques Audiard üstleniyor. Filmin senaryosunu ise Patrick Dewitt ve Jacques Audiard kaleme aldı. Peki, Sisters Biraderler filminin konusu ne? Sisters Biraderler filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

SISTERS BİRADERLER FİLMİNİN KONUSU NE?

1850'lerin Oregon'unda, altın avcısı Herman Kermitt'i öldürmek üzere şöhretiyle nam salmış suikastçi Sisters Kardeşler Eli ve Caharli'ye görev verilmiştir. Fakat bu iş, kardeşlerin düşündüğünden çok daha zor olacaktır. 

SISTERS BİRADERLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Joaquin Phoenix

John C. Reilly

Jake Gyllenhaal

Rutger Hauer

Carol Kane

Riz Ahmed

Jacques Audiard

Creed Bratton

Duncan Lacroix

Jóhannes Haukur Jóhannesson

Niels Arestrup

Ian Reddington

Aldo Maland

Philip Rosch

SISTERS BİRADERLER FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Sisters Biraderler filminin IMDb puanı 6.9 olarak belirlendi.


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