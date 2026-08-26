Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ninja filminin konusu ne? Ninja filminin oyuncuları kim?

Ninja filminin konusu ne? Ninja filminin oyuncuları kim?

26.08.2026 17:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ninja filminin konusu ne? Ninja filminin oyuncuları kim?

Ninja (Ninja) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ninja filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ninja filminin konusu ne? Ninja filminin oyuncuları kim?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ninja filminin yönetmen koltuğunda Isaac Florentine oturuyor. Filmin senaristliğini ise Michael Hurst, Boaz Davidson ve Zaki Rubenstein üstleniyor. Peki, Ninja filminin konusu ne? Ninja filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Image

NİNJA FİLMİNİN KONUSU NE?

Japonya'da Ninjtsu öğrenen Casey ustası tarafından New York'a gönderilir.Görevi son ninjanın efsanevi silahı Yoroi Bitsu'yu korumaktır.

NİNJA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Velizar Binev

Tsuyoshi Ihara

Scott Adkins

Nikolai Sotirov

Todd Jensen

Valentin Ganev

NİNJA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ninja filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #yayın akışı #yabancı film #TV rehberi

İlgili Haberler

Masterchef 1. ve 2. eleme adayı kim oldu? 25 Ağustos 2026 Masterchef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Masterchef 1. ve 2. eleme adayı kim oldu? 25 Ağustos 2026 Masterchef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye’de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için heyecan doruğa çıktı. 25 Ağustos 2026 Salı akşamı ekrana gelen bölümde yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak ve eleme potasına girmemek için mücadele etti. Peki MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım kazandı, 1. ve 2. eleme adayı kim oldu?
Bu hafta sonu ne izlenmeli? Dijital platformlarda trend olan en iyi 5 yapım
Bu hafta sonu ne izlenmeli? Dijital platformlarda trend olan en iyi 5 yapım Hafta sonunu evde film ve dizi keyfi yaparak geçirmek isteyenler için dijital platformlarda öne çıkan yapımları derledik. Netflix Türkiye'nin son haftalık listesinde farklı türlerden dikkat çeken yapımlar yer alırken, özellikle gerilim, romantik komedi, aksiyon ve drama seven izleyiciler için birbirinden farklı seçenekler öne çıkıyor.
Doğanın Kanunu dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Doğanın Kanunu dizisinin son bölümünde ne oldu?
Doğanın Kanunu dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Doğanın Kanunu dizisinin son bölümünde ne oldu? Doğanın Kanunu dizisinin 12. bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Doğanın Kanunu dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Doğanın Kanunu dizisinin son bölümünde ne oldu?