Ninja filminin yönetmen koltuğunda Isaac Florentine oturuyor. Filmin senaristliğini ise Michael Hurst, Boaz Davidson ve Zaki Rubenstein üstleniyor. Peki, Ninja filminin konusu ne? Ninja filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

NİNJA FİLMİNİN KONUSU NE?

Japonya'da Ninjtsu öğrenen Casey ustası tarafından New York'a gönderilir.Görevi son ninjanın efsanevi silahı Yoroi Bitsu'yu korumaktır.

NİNJA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Velizar Binev

Tsuyoshi Ihara

Scott Adkins

Nikolai Sotirov

Todd Jensen

Valentin Ganev

NİNJA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ninja filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.