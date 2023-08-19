Yayınlanma: 19.08.2023 - 15:16

Güncelleme: 19.08.2023 - 15:16

Nitram filminin yönetmen koltuğunda Justin Kurzel oturuyor. Peki, Nitram filminin konusu ne? Nitram filminin oyuncuları kim?

NITRAM FİLMİNİN KONUSU NE?

1990’ların Avustralya’sında anne ve babasıyla bir banliyoda hayatını sürdüren Nitram toplumdan oldukça kopuk, uyumsuz ve huysuz bir gençtir. Nitram beklenmedik bir şekilde zengin ve münzevi bir kadın olan Helen ile arkadaşlık kurar. Zamanla aralarındaki arkadaşlık bir ilişkiye dönüşse de bu trajik yakınlığın sonu felaketlerle dolu bir yolun başlangıcı olur.

NITRAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Caleb Landry Jones

Judy Davis

Anthony LaPaglia

NITRAM FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Nitram filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.