Yayınlanma: 21.02.2025 - 18:59

Güncelleme: 21.02.2025 - 18:59

Adaletin Sembolü filminin yönetmen koltuğunda Wilson Yip oturuyor. Filmin senaristliğini Edmond Wong, Yuk Long Wong üstleniyor. Peki, Adaletin Sembolü filminin konusu ne? Adaletin Sembolü filminin oyuncuları kim?

ADALETİN SEMBOLÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Romandan uyarlama olan film, 3 arkadaşın hikayesini anlatıyor.İki Kung-Fu ustası Ejder Kaplan okulunu kurarlar. Wong Jianglong ve Wong Fuhu savaş sanatlarını sokak çocuklarına bile ögretirler.

Böylece okul adaletin sembolü haline gelir.Wong Fuhu'nun oğlu Dragon (Donnie Yen) ayrılmaya karar verir ve böylece üvey erkek kardeşi Tiger (Nicholas Tse) ile baglantısı kopar. Dragon'un ayrılma sebebi babası Wong Fuhu'nun Tiger'ın annesi ile evlenmesidir. Dragon annesini yangında kaybettikten sonra komşusu Ma Kun tarafından yetiştirilir.

Ma Kun zamanla cevresini genişleterek büyük bir çete lideri haline gelir.Dragon da sağ kolu olur. Kara sanatlarının temsilcisi Lord Shibumi Lousha Plaketini Ma Kuna vererek Ma Kuna'yı emri altına alır.Lousha Plaketine sahip olan çete tüm kazancı alırdı...

Ama şehrin diğer büyük çetesi olan Beyaz Aslanlar ile Ma Kuna arasındaki toplantıda Plaket yanlışlıkla Tiger'a geçer. Ma kuna plaketi getirmesi için en iyi dövüşcüsü olan Dragonu görevlendirir. Ve iki kardeşin kaderi tekrardan birleşir.

ADALETİN SEMBOLÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Donnie Yen

Wah Yuen

Jie Dong

Vincent Sze

Nicholas Tse

Shawn Yue

Kuan Tai Chen

Tommy Yuen

Xiao Ran Li

ADALETİN SEMBOLÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Adaletin Sembolü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.