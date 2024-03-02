Beni Satan Casus filminin konusu ne? Beni Satan Casus filminin oyuncuları kim?

Beni Satan Casus (The Spy Who Dumped Me) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Beni Satan Casus filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Beni Satan Casus filminin konusu ne? Beni Satan Casus filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 19:35
Beni Satan Casus filminin konusu ne? Beni Satan Casus filminin oyuncuları kim?
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Beni Satan Casus filminin yönetmen koltuğunda Susanna Fogel oturuyor. Filmin senaristliğini Susanna Fogel ve David Iserson üstleniyor. Peki, Beni Satan Casus filminin konusu ne? Beni Satan Casus filminin oyuncuları kim? 

BENİ SATAN CASUS FİLMİNİN KONUSU NE?

30 yaşına yeni basmış Audrey (Mila Kunis) için hayat pek iç açıcı şekilde geçmemektedir. İşinden hiç memnun değildir, erkek arkadaşı tarafından bir telefon mesajıyla terkedilmiştir. Bunun hemen ertesinde ise hiç tahmin etmediği bir gerçeği öğrenir: Eski erkek arkadaşı Drew (Justin Theroux) bir CIA ajanıdır ve başı ciddi şekilde derttedir. Onun yüzünden Audrey ve en yakın arkadaşı Morgan'ın (Kate McKinnon) da başı derde girer ve iki arkadaş, Avrupa'nın farklı ülkelerinde tehlikeli ve heyecanlı birçok maceraya atılmak zorunda kalırlar.

BENİ SATAN CASUS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mila Kunis

Kate McKinnon

Justin Theroux

Sam Heughan

Gillian Anderson

Hasan Minhaj

Ivanna Sakhno

Barnabás Réti

Kev Adams

Justine Wachsberger

Fred Melamed

Ólafur Darri Ólafsson

Ruby Kammer

BENİ SATAN CASUS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Beni Satan Casus filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6 olarak belirlendi.


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