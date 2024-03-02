Yayınlanma: 02.03.2024 - 20:05

Güncelleme: 02.03.2024 - 20:05

Olli Maki'nin En Mutlu Günü filminin yönetmen koltuğunda Juho Kuosmanen oturuyor. Filmin senaristliğini Mikko Myllylahti ve Juho Kuosmanen üstleniyor. Peki, Olli Maki'nin En Mutlu Günü filminin konusu ne? Olli Maki'nin En Mutlu Günü filminin oyuncuları kim?

OLLI MAKI'NİN EN MUTLU GÜNÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Finlandiya'nın yetiştirdiği en önemli boksörlerden olan Olli Mäki, Davey Moore ile yapacağı tüy siklet dünya şampiyonluğu unvan maçı öncesi ülkenin ve basının yoğun ilgisi altındadır. Menajeri de gereken tüm hazırlıkları yapmıştır. Ancak maçtan kısa bir süre önce tanıştığı Raija'ya duyduğu aşk, güçlü rakibiyle yapacağı hayatının maçına konsantre olmasını güçleştirecektir.

OLLI MAKI'NİN EN MUTLU GÜNÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jarkko Lahti

Oona Airola

Eero Milonoff

Joonas Saartamo

John Bosco Jr.

OLLI MAKI'NİN EN MUTLU GÜNÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Olli Maki'nin En Mutlu Günü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.