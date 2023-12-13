Ölümsüz Polisler filminin konusu ne? Ölümsüz Polisler filminin oyuncuları kim?
Ölümsüz Polisler (R.I.P.D.) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ölümsüz Polisler filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ölümsüz Polisler filminin konusu ne? Ölümsüz Polisler filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Ölümsüz Polisler filminin yönetmen koltuğunda Robert Schwentke oturuyor. Filmin senaristliğini Phil Hay ve Matt Manfredi üstleniyor. Peki, Ölümsüz Polisler filminin konusu ne? Ölümsüz Polisler filminin oyuncuları kim?
ÖLÜMSÜZ POLİSLER FİLMİNİN KONUSU NE?
Nick Walker henüz hayatını kaybetmiş bir polistir ve ölümünde sonra gittiği dünyada mesleğini devam ettirecek olmanın şokunu yaşamaktadır. 'Rest in Peace' isimli bir polis teşkilatına katılan Nick, Roy Pulsipher isimli yüzyıllar önce ölen bir ajanla çalışmak üzere görevlendirilir. İkili dünyadaki kötü ruhları kovalayıp onları cehenneme göndermek ve böylece dünyadaki kötülüğü yok etmek için mücadele edeceklerdir. Ancak Nick'in yaşayanların dünyasıyla olan sorunları henüz bitmemiştir. Ölmüş olduğunu ve eşinden sonsuza dek ayrılmış olduğu gerçeğini kabullenemeyen Nick, kendi katilini bulmaya çalışacaktır.
ÖLÜMSÜZ POLİSLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jeff Bridges - Roy Pulsipher
Ryan Reynolds - Nick Walker
Kevin Bacon - Bobby Hayes
Mary-Louise Parker - Mildred Proctor
Stephanie Szostak - Julia Walker
James Hong - Büyükbaba Jerry Chen, Nick'in silüeti olarak
Marisa Miller - Opal Pavlenko, Roy'un silüeti olarak
Devin Ratray - Pulaski
Robert Knepper - Stanley Nawlicki
Mike O'Malley - Elliot
Larry Joe Campbell - Memur Murphy
Piper Mackenzie Harris - Kız Scout
ÖLÜMSÜZ POLİSLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ölümsüz Polisler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.
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