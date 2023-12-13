Yayınlanma: 13.12.2023 - 20:46

Güncelleme: 13.12.2023 - 20:46

Ölümsüz Polisler filminin yönetmen koltuğunda Robert Schwentke oturuyor. Filmin senaristliğini Phil Hay ve Matt Manfredi üstleniyor. Peki, Ölümsüz Polisler filminin konusu ne? Ölümsüz Polisler filminin oyuncuları kim?

ÖLÜMSÜZ POLİSLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Nick Walker henüz hayatını kaybetmiş bir polistir ve ölümünde sonra gittiği dünyada mesleğini devam ettirecek olmanın şokunu yaşamaktadır. 'Rest in Peace' isimli bir polis teşkilatına katılan Nick, Roy Pulsipher isimli yüzyıllar önce ölen bir ajanla çalışmak üzere görevlendirilir. İkili dünyadaki kötü ruhları kovalayıp onları cehenneme göndermek ve böylece dünyadaki kötülüğü yok etmek için mücadele edeceklerdir. Ancak Nick'in yaşayanların dünyasıyla olan sorunları henüz bitmemiştir. Ölmüş olduğunu ve eşinden sonsuza dek ayrılmış olduğu gerçeğini kabullenemeyen Nick, kendi katilini bulmaya çalışacaktır.

ÖLÜMSÜZ POLİSLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jeff Bridges - Roy Pulsipher

Ryan Reynolds - Nick Walker

Kevin Bacon - Bobby Hayes

Mary-Louise Parker - Mildred Proctor

Stephanie Szostak - Julia Walker

James Hong - Büyükbaba Jerry Chen, Nick'in silüeti olarak

Marisa Miller - Opal Pavlenko, Roy'un silüeti olarak

Devin Ratray - Pulaski

Robert Knepper - Stanley Nawlicki

Mike O'Malley - Elliot

Larry Joe Campbell - Memur Murphy

Piper Mackenzie Harris - Kız Scout

ÖLÜMSÜZ POLİSLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ölümsüz Polisler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.