Yayınlanma: 13.12.2023 - 20:00

Güncelleme: 13.12.2023 - 20:00

Beyaz Balina filminin yönetmen koltuğunda A. Uygur Öztürk oturuyor. Filmin senaristliğini Sühan Bozdağ üstleniyor. Peki, Beyaz Balina filminin konusu ne? Beyaz Balina filminin oyuncuları kim?

BEYAZ BALİNA FİLMİNİN KONUSU NE?

Ali ve Vahap adındaki iki çocuğun hayatları Anadolu’nun ücra bir köyünde kesişir. Aslında büyük şehirde doğup büyümüş olan Ali anne ve babasının vefatından sonra dedesinin köyüne gelir. Fakat buradaki hayata uyum sağlaması kolay olmaz ve köyün yaramaz çocuğu Vahap bir anda düşmanı olur. Zamanla iki çocuk birbirlerini tanıdıkça, düşmanlıkları arkadaşlığa ve dostluğa dönüşecektir... Ali’nin okumaya başladığı ama bitiremediği ‘Moby Dick’ romanı bu iki bu köyde kafadarın tutkusuna dönüşür ama kitabı bulup okumak hiç de kolay değildir…

BEYAZ BALİNA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kaan Ürkmez - Ali

Güneş Sayın - Münevver

Erden Alkan - Hüseyin

Umut Karadağ - Burhan

Çiçek Acar - Türkan

Atilla Pakdemir - Kütüphaneci

Burak Çimen - Koreli

Efe Karaman - Vahap

Ergin Kılıkçıer - Jandarma Komutanı

BEYAZ BALİNA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Beyaz Balina filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.