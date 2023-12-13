Beyaz Balina filminin konusu ne? Beyaz Balina filminin oyuncuları kim?
Beyaz Balina filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Beyaz Balina filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Beyaz Balina filminin konusu ne? Beyaz Balina filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Beyaz Balina filminin yönetmen koltuğunda A. Uygur Öztürk oturuyor. Filmin senaristliğini Sühan Bozdağ üstleniyor. Peki, Beyaz Balina filminin konusu ne? Beyaz Balina filminin oyuncuları kim?
BEYAZ BALİNA FİLMİNİN KONUSU NE?
Ali ve Vahap adındaki iki çocuğun hayatları Anadolu’nun ücra bir köyünde kesişir. Aslında büyük şehirde doğup büyümüş olan Ali anne ve babasının vefatından sonra dedesinin köyüne gelir. Fakat buradaki hayata uyum sağlaması kolay olmaz ve köyün yaramaz çocuğu Vahap bir anda düşmanı olur. Zamanla iki çocuk birbirlerini tanıdıkça, düşmanlıkları arkadaşlığa ve dostluğa dönüşecektir... Ali’nin okumaya başladığı ama bitiremediği ‘Moby Dick’ romanı bu iki bu köyde kafadarın tutkusuna dönüşür ama kitabı bulup okumak hiç de kolay değildir…
BEYAZ BALİNA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kaan Ürkmez - Ali
Güneş Sayın - Münevver
Erden Alkan - Hüseyin
Umut Karadağ - Burhan
Çiçek Acar - Türkan
Atilla Pakdemir - Kütüphaneci
Burak Çimen - Koreli
Efe Karaman - Vahap
Ergin Kılıkçıer - Jandarma Komutanı
BEYAZ BALİNA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Beyaz Balina filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.
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