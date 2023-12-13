Paramparça filminin konusu ne? Paramparça filminin oyuncuları kim?
Paramparça (Shattered) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Paramparça filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Paramparça filminin konusu ne? Paramparça filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Paramparça filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Wolfgang Petersen üstleniyor. Peki, Paramparça filminin konusu ne? Paramparça filminin oyuncuları kim?
PARAMPARÇA FİLMİNİN KONUSU NE?
Dan Merrick trafik kazası sonrası hafıza kaybına uğramıştır. Yaşamına yeniden başlamasına yardım etmeye çalışan Judith ile evli olduğunu öğrenir. Hatırlayamadığı olaylar ve yerler hakkında geri bildirim almaya devam ediyor. Kazadan önce kendisi için bazı işler yapmış olduğu evcil hayvan dükkanının sahibi ve yarı zamanlı özel dedektif Gus Klein ile görüşür. Klein, Merrick'e daha fazla bilgi bulmaya yardımcı olur...
PARAMPARÇA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Bob Hoskins
Tom Berenger
Corbin Bernsen
Joanne Whalley
Greta Scacchi
PARAMPARÇA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Paramparça filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5 olarak belirlendi.
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