Yayınlanma: 13.12.2023 - 19:53

Güncelleme: 13.12.2023 - 19:53

Paramparça filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Wolfgang Petersen üstleniyor. Peki, Paramparça filminin konusu ne? Paramparça filminin oyuncuları kim?

PARAMPARÇA FİLMİNİN KONUSU NE?

Dan Merrick trafik kazası sonrası hafıza kaybına uğramıştır. Yaşamına yeniden başlamasına yardım etmeye çalışan Judith ile evli olduğunu öğrenir. Hatırlayamadığı olaylar ve yerler hakkında geri bildirim almaya devam ediyor. Kazadan önce kendisi için bazı işler yapmış olduğu evcil hayvan dükkanının sahibi ve yarı zamanlı özel dedektif Gus Klein ile görüşür. Klein, Merrick'e daha fazla bilgi bulmaya yardımcı olur...

PARAMPARÇA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bob Hoskins

Tom Berenger

Corbin Bernsen

Joanne Whalley

Greta Scacchi

PARAMPARÇA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Paramparça filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5 olarak belirlendi.