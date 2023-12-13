SEAL Team 6 Karanlığa Yolculuk filminin konusu ne? SEAL Team 6 Karanlığa Yolculuk filminin oyuncuları kim?

SEAL Team 6 Karanlığa Yolculuk (SEAL Team Six: The Raid on Osama Bin Laden) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. SEAL Team 6 Karanlığa Yolculuk filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, SEAL Team 6 Karanlığa Yolculuk filminin konusu ne? SEAL Team 6 Karanlığa Yolculuk filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.12.2023 - 19:41
SEAL Team 6 Karanlığa Yolculuk filminin konusu ne? SEAL Team 6 Karanlığa Yolculuk filminin oyuncuları kim?
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SEAL Team 6 Karanlığa Yolculuk filminin yönetmen koltuğunda John Stockwell oturuyor. Senaristliğini Kendall Lampkin üstleniyor. Peki, SEAL Team 6 Karanlığa Yolculuk filminin konusu ne? SEAL Team 6 Karanlığa Yolculuk filminin oyuncuları kim? 

SEAL TEAM 6 KARANLIĞA YOLCULUK FİLMİNİN KONUSU NE?

1-2 Mayıs 2011 gecesi, Pakistan'ın Abbottabad şehrindeki bir komplekste kaldığı tespit edilmiş olan Usame bin Ladin'in öldürülmesiyle sonuçlanan harekâtı konu almaktadır.

SEAL TEAM 6 KARANLIĞA YOLCULUK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tait Fletcher - D Punch

Cam Gigandet - Stunner

Robert Knepper - Deniz binbaşısı

Kenneth Miller - Sauce

Anson Mount - Cherry

Freddy Rodriguez - Trench

Xzibit - Mule

William Fichtner - Bay Guidry

Kristen Rakes - CIA analisti

Kathleen Robertson - Vivian

Rajesh Shringarpure - Waseem

Eddie Kaye Thomas - Christian

Lora Cunningham - TOC teknisyeni Torres

Jenny Gabrielle - Tricia

Mo Gallini - Sorgulayıcı

David House - TOC teknisyeni

Yon Kempton - Usame bin Ladin

Jahan Khalili - Halid bin Ladin

Keith Meriweather - TOC komutanı

Sarah Minnich - Garson

Alma Sisneros - Trench'in kız arkadaşı

Saleem Watley - Ebu Ahmed el-Kuveyti

Harsh Chhaya - Dr. Afridi

Rajesh Shringarpure - Waseem

Maninder Singh - Malik

SEAL TEAM 6 KARANLIĞA YOLCULUK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

SEAL Team 6 Karanlığa Yolculuk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.


SEAL Team 6 Karanlığa Yolculuk Film konusu nedir?

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