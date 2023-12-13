SEAL Team 6 Karanlığa Yolculuk filminin konusu ne? SEAL Team 6 Karanlığa Yolculuk filminin oyuncuları kim?
SEAL Team 6 Karanlığa Yolculuk (SEAL Team Six: The Raid on Osama Bin Laden) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. SEAL Team 6 Karanlığa Yolculuk filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, SEAL Team 6 Karanlığa Yolculuk filminin konusu ne? SEAL Team 6 Karanlığa Yolculuk filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
SEAL Team 6 Karanlığa Yolculuk filminin yönetmen koltuğunda John Stockwell oturuyor. Senaristliğini Kendall Lampkin üstleniyor. Peki, SEAL Team 6 Karanlığa Yolculuk filminin konusu ne? SEAL Team 6 Karanlığa Yolculuk filminin oyuncuları kim?
SEAL TEAM 6 KARANLIĞA YOLCULUK FİLMİNİN KONUSU NE?
1-2 Mayıs 2011 gecesi, Pakistan'ın Abbottabad şehrindeki bir komplekste kaldığı tespit edilmiş olan Usame bin Ladin'in öldürülmesiyle sonuçlanan harekâtı konu almaktadır.
SEAL TEAM 6 KARANLIĞA YOLCULUK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tait Fletcher - D Punch
Cam Gigandet - Stunner
Robert Knepper - Deniz binbaşısı
Kenneth Miller - Sauce
Anson Mount - Cherry
Freddy Rodriguez - Trench
Xzibit - Mule
William Fichtner - Bay Guidry
Kristen Rakes - CIA analisti
Kathleen Robertson - Vivian
Rajesh Shringarpure - Waseem
Eddie Kaye Thomas - Christian
Lora Cunningham - TOC teknisyeni Torres
Jenny Gabrielle - Tricia
Mo Gallini - Sorgulayıcı
David House - TOC teknisyeni
Yon Kempton - Usame bin Ladin
Jahan Khalili - Halid bin Ladin
Keith Meriweather - TOC komutanı
Sarah Minnich - Garson
Alma Sisneros - Trench'in kız arkadaşı
Saleem Watley - Ebu Ahmed el-Kuveyti
Harsh Chhaya - Dr. Afridi
Rajesh Shringarpure - Waseem
Maninder Singh - Malik
SEAL TEAM 6 KARANLIĞA YOLCULUK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
SEAL Team 6 Karanlığa Yolculuk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.
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