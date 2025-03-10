Yayınlanma: 10.03.2025 - 19:40

Güncelleme: 10.03.2025 - 19:40

Ölümüne Takip filminin yönetmen koltuğunda Andrew Davis oturuyor. Filmin senaristliğini Ronald Roose, David Griffiths, Peter Griffiths üstleniyor. Peki, Ölümüne Takip filminin konusu ne? Ölümüne Takip filminin oyuncuları kim?

KOD ADI KILIÇBALIĞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Teröristlerin bomba saldırısını araştıran polisler, Gordy Brewer'i bu işe karışmaması için uyarırlar. Fakat gelişen korkunç olaylar onu bu işe karışmasını sağlamıştır. Karısı ve çocukları patlamadaki kurbanlardandır. Yükselen heyecanı ve herkesle savaşan tek kahraman, hareket yüklü bir gerilim olan Ölümüne Takip'i daha da heyecan verici kılıyor. Superstar Arnold Schwarzenegger, Brewer adlı El Lobo diye anılan bir teröristi bulmak isteyen Los Angeleslı bir itfaiyeciyi oynuyor.

KOD ADI KILIÇBALIĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sam Shepard

Hugh Jackman

Halle Berry

Don Cheadle

John Travolta

Vinnie Jones

Carmen Argenziano

KOD ADI KILIÇBALIĞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ölümüne Takip filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.