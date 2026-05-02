Otel Transilvanya 4: Transformanya filminin yönetmen koltuğunda Derek Drymon oturuyor. Filmin senaristliğini ise Genndy Tartakovsky ve Nunzio Randazzo üstleniyor. Peki, Otel Transilvanya 4: Transformanya filminin konusu ne? Otel Transilvanya 4: Transformanya filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

OTEL TRANSİLVANYA 4: TRANSFORMANYA FİLMİNİN KONUSU NE?

Van Helsing'in icat ettiği gizemli bir cihaz, canavarları insana, insanları ise canavara dönüştürür. Artık Drakula bir insan, Johnny ise dev bir canavardır. İkili, değişimi geri çevirmek ve dünyaya dengeyi yeniden kazandırmak için dünyanın dört bir yanında eğlenceli ve tehlikeli bir maceraya çıkar. Ancak zaman daralmaktadır; dönüşüm kalıcı hâle gelmeden önce birlikte çalışmayı öğrenmek zorundadırlar.

OTEL TRANSİLVANYA 4: TRANSFORMANYA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Selena Gomez

Andy Samberg

Jim Gaffigan

Kathryn Hahn

Steve Buscemi

Molly Shannon

Fran Drescher

David Spade

OTEL TRANSİLVANYA 4: TRANSFORMANYA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Otel Transilvanya 4: Transformanya filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlendi.