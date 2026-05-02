Cumhuriyet Gazetesi Logo
Otel Transilvanya 4: Transformanya filminin konusu ne? Otel Transilvanya 4: Transformanya filminin oyuncuları kim?

2.05.2026 17:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Otel Transilvanya 4: Transformanya (Hotel Transylvania: Transformania) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Otel Transilvanya 4: Transformanya filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Otel Transilvanya 4: Transformanya filminin konusu ne? Otel Transilvanya 4: Transformanya filminin oyuncuları kim?

Otel Transilvanya 4: Transformanya filminin yönetmen koltuğunda Derek Drymon oturuyor. Filmin senaristliğini  ise Genndy Tartakovsky ve Nunzio Randazzo üstleniyor. Peki, Otel Transilvanya 4: Transformanya filminin konusu ne? Otel Transilvanya 4: Transformanya filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Image

OTEL TRANSİLVANYA 4: TRANSFORMANYA FİLMİNİN KONUSU NE?

Van Helsing'in icat ettiği gizemli bir cihaz, canavarları insana, insanları ise canavara dönüştürür. Artık Drakula bir insan, Johnny ise dev bir canavardır. İkili, değişimi geri çevirmek ve dünyaya dengeyi yeniden kazandırmak için dünyanın dört bir yanında eğlenceli ve tehlikeli bir maceraya çıkar. Ancak zaman daralmaktadır; dönüşüm kalıcı hâle gelmeden önce birlikte çalışmayı öğrenmek zorundadırlar.

OTEL TRANSİLVANYA 4: TRANSFORMANYA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Selena Gomez

Andy Samberg

Jim Gaffigan

Kathryn Hahn

Steve Buscemi

Molly Shannon

Fran Drescher

David Spade

OTEL TRANSİLVANYA 4: TRANSFORMANYA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Otel Transilvanya 4: Transformanya filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.0 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #Animasyon filmi #TV rehberi #televizyonda ne var?

İlgili Haberler

TV yayın akışı 2 Mayıs Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?
TV yayın akışı 2 Mayıs Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler? 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 2 Mayıs Cumartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
Yeni sezonlar ve sürpriz yapımlar geliyor: Netflix Türkiye'nin Mayıs takvimi belli oldu
Yeni sezonlar ve sürpriz yapımlar geliyor: Netflix Türkiye'nin Mayıs takvimi belli oldu Netflix, Mayıs 2026 takvimini açıkladı. Yeni sezonlar, iddialı diziler, dikkat çeken filmler ve belgesellerle dolu bu ay, izleyicilere geniş bir içerik yelpazesi sunuyor. İşte Netflix Mayıs 2026 içerikleri...