Oyun mücadelesinde geçersiz sayılan o sayı: Yaptığı davranış ihtar almasına sebep oldu!

Survivor 2025'te dokunulmazlık oyununu gerçekleşirken heyecan dolu anlara tanık oldu. Asena ve Pınar mücadelesinde istenmeyen durumlar yaşandı.

Oyun mücadelesinde geçersiz sayılan o sayı: Yaptığı davranış ihtar almasına sebep oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2025 - 22:32

Survivor 2025 sezonu hız kesmeden devam ediyor. 4 Şubat 2025 günü oynanan All Star ve Gönüllüler dokunulmazlık oyununda Asena ve Tuğba karşı karşıya geldi. Oyuncular, oyunu kazanmak için çok güçlü bir şekilde mücadele verirken, istenmeyen hadiseler yaşandı.

OYUN SAYISI GEÇERSİZ SAYILDI

Asena ve Pınar mücadelesi gerçekleşirken, güç oyununda Asena'nın yaptığı temas ile görüntülere bakılma kararı alındı. Böylelikle, karşı tarafa uygulanan hatanın farkına varıldı.

OYUNDA YAPILAN HATA YARIŞMACININ İHTAR ALMASINA SEBEP OLDU

Bu durumun gerçekleşmesinin ardından Asena, ekiplerce ihtar aldı ve oyun sayısı geçersiz sayıldı.


Etiketler: #survivor #Survivor 2025 #Survivor 2025 All Star

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