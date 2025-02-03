Survivor Almeda performansıyla göz doldurdu: Oyunu takımına kazandırdı!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 23:51

Güncelleme: 03.02.2025 - 23:51

Televizyon programlarının en fazla izlenen yarışmalarından biri olan Survivor'da bu sezonun en fazla konuşulan isimlerinden olan Almeda, ödül oyununa damga vurdu.

SURVIVOR'DA ALMEDA DAMGASI

Survivor'un 3 Şubat 2025'te yayınlanan bölümünde Almeda, ödül oyununda gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Gözleri kapalı oynanan oyunda, yarışmacılar rakibinin arkasındaki flamayı alarak havaya kaldırdı. Fiziksel oyunlarda dikkat çekici bir performans sergileyen Almeda, oynadığı 3 oyunu da kazanmayı başardı. Almeda, Survivor'da bu sezon çıktığı 42 oyunda 25 galibiyet alarak performans sıralamasında üst sıralarda yer alıyor.

SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Ödül oyununu Gönüllüler takımı rakibini 12-10 yenerek kazandı.