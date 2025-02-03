Survivor'da kim elendi? Serenay mı, Meryem mi elendi? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?
Survivor'da mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Son bölümde oynanan nefes kesen ödül oyunu izleyenleri ekrana kilitlerken, yarışmacılar arasında yaşanan tartışmalar gündem oldu. Peki, Survivor'da kim elendi? Serenay mı, Meryem mi elendi? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?
Survivor 2025’in yeni bölümünde ödül oyunu için mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar, ada şartlarında kalabilmek için son güçlerini ortaya koyarken, oyun alanında heyecan dolu anlar yaşanıyor. Peki, Survivor'da kim elendi? Serenay mı, Meryem mi elendi? Survivor'da ödül oyununu kim kazandı?
ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Gönüllüler Kırmızı Takımı 12-10 yenerek ödülü kazandı.
SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİMLER?
Oynanan düelloların ardından Serenay, Meryem, Zeynep ve Tuğba eleme potasına girdi.
SURVIVOR'DA ADAYA KİM VEDA ETTİ?
3 Şubat 2025 tarihinde yayınlanan Survivor bölümünde elenen Seneray'la yarışmasının ardından mağlup olan Zeynep oldu.
Etiketler: #Survivor 2025 #survivor #Eleme Adayı #eleme
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