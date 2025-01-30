Arkadaşlarına sitem etti kavgadan kaçamadı... Survivor'da gergin anlar!

Survivor 2025'te dokunulmazlık oyununu kaybeden takımda sinirler gerildi. Yarışmacılar takım arkadaşları arasında çıkan tartışmayı güçlükle yatıştırdı.

Arkadaşlarına sitem etti kavgadan kaçamadı... Survivor'da gergin anlar!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.01.2025 - 23:44

Survivor 2025 sezonu hız kesmeden devam ediyor. Dün gerçekleşen eleme oyununda Adilhan'ın vedasının ardından bu hafta bir kadın yarışmacı adaya veda edecek. Gönüllüler takımının büyük bir farkla kazandığı dokunulmazlık oyununda Efecan ve İsmail arasında sinirler gerildi.

7 SKORLUK FARK

Mavi Takım 12-5'lik skorla kazanan taraf oldu. Dokunulmazlık oyununda Kırmızı Takım yarışmacıları arasında gergin anlar yaşandı. Yarışmacılardan Efecan ve İsmail arasında sinirler gerildi.

EFECAN VE İSMAİL ARASINDA SULAR DURULMUYOR

Efecan parkurun sonunda "Ölmüşüm hasta oldum diyorum, 'Ben demoralize oldum ben çıkamam' diyenler var." diyerek takım arkadaşlarına sitem etti. Bunun üzerine İsmail ve Efecan arasında çıkan gerginliği arkadaşları zorlukla yatıştırdı.


Etiketler: #Survivor 2025 #survivor #kavga

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