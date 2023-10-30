Özel Bir Hediye filminin konusu ne? Özel Bir Hediye filminin oyuncuları kim?
Özel Bir Hediye (The New Toy) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Özel Bir Hediye filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Özel Bir Hediye filminin konusu ne? Özel Bir Hediye filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Özel Bir Hediye filminin yönetmen koltuğunda James Huth oturuyor. Filmin senaristliğini James Huth, Jamel Debbouze, Sonja Shillito ve Mohamed Hamidi üstleniyor. Peki, Özel Bir Hediye filminin konusu ne? Özel Bir Hediye filminin oyuncuları kim?
ÖZEL BİR HEDİYE FİLMİNİN KONUSU NE?
Francis Veber'in 1976 yılında çektiği kült film "The Toy"dan esinlenen filmde Sami, eşi Alice ile durumu iyi olmayan bir mahallede arkadaşları ve komşularıyla mutlu bir şekilde yaşamaktadır. Oğlunun doğum günü için Fransa'nın en zengin adamı sahip olduğu mağazadan ne isterse sahip olabileceğini söyler. Oğlu Alexander, yeni oyuncağı olarak güvenlik görevlisi Sami'yi seçer.
ÖZEL BİR HEDİYE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jamel Debbouze - Sami Cherif
Daniel Auteuil - Philippe Étienne
Simon Faliu - Alexandre
Alice Belaïdi - Alice
Salim Kissari - Jean-Louis
Anna Cervinka
Aton
Laurent Saint-Gérard
Lucia Sanchez
Dorylia Calmel
Redouanne Harjane
Gilles Cohen
Mahdi Alaoui
Selim Karrouchi
Harmonie Temmam
Wabinlé Nabié
Jason Mvembo-Lemena
Moos Bela
Guillaume Bursztyn
Nicky Marbot
Milan Fina Na Ntama
Mi Kwan Lock
Guy Mansfield
Hervé Falloux
Antoine Sarrazin
Laurent Bozzi
Sylvie Lachat
Lionel Rosso
Cécile Belin
Marie-Pierre Bellefleur
Marie-Odile Hebrard
Frédéric Conné
Pierre Benoist
Fabrice Boussicot
ÖZEL BİR HEDİYE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Özel Bir Hediye filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.
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