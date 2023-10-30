Yayınlanma: 30.10.2023 - 10:32

Güncelleme: 30.10.2023 - 10:32

Özel Bir Hediye filminin yönetmen koltuğunda James Huth oturuyor. Filmin senaristliğini James Huth, Jamel Debbouze, Sonja Shillito ve Mohamed Hamidi üstleniyor. Peki, Özel Bir Hediye filminin konusu ne? Özel Bir Hediye filminin oyuncuları kim?

ÖZEL BİR HEDİYE FİLMİNİN KONUSU NE?

Francis Veber'in 1976 yılında çektiği kült film "The Toy"dan esinlenen filmde Sami, eşi Alice ile durumu iyi olmayan bir mahallede arkadaşları ve komşularıyla mutlu bir şekilde yaşamaktadır. Oğlunun doğum günü için Fransa'nın en zengin adamı sahip olduğu mağazadan ne isterse sahip olabileceğini söyler. Oğlu Alexander, yeni oyuncağı olarak güvenlik görevlisi Sami'yi seçer.

ÖZEL BİR HEDİYE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jamel Debbouze - Sami Cherif

Daniel Auteuil - Philippe Étienne

Simon Faliu - Alexandre

Alice Belaïdi - Alice

Salim Kissari - Jean-Louis

Anna Cervinka

Aton

Laurent Saint-Gérard

Lucia Sanchez

Dorylia Calmel

Redouanne Harjane

Gilles Cohen

Mahdi Alaoui

Selim Karrouchi

Harmonie Temmam

Wabinlé Nabié

Jason Mvembo-Lemena

Moos Bela

Guillaume Bursztyn

Nicky Marbot

Milan Fina Na Ntama

Mi Kwan Lock

Guy Mansfield

Hervé Falloux

Antoine Sarrazin

Laurent Bozzi

Sylvie Lachat

Lionel Rosso

Cécile Belin

Marie-Pierre Bellefleur

Marie-Odile Hebrard

Frédéric Conné

Pierre Benoist

Fabrice Boussicot

ÖZEL BİR HEDİYE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Özel Bir Hediye filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.