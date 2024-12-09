Yayınlanma: 09.12.2024 - 20:40

Güncelleme: 09.12.2024 - 20:40

Jüpiter Macerası filminin yönetmen koltuğunda Sebastián Cordero oturuyor. Filmin senaristliğini Philip Gelatt üstleniyor. Peki, Jüpiter Macerası filminin konusu ne? Jüpiter Macerası filminin oyuncuları kim?

JÜPİTER MACERASI FİLMİNİN KONUSU NE?

6 astronot dünya dışı yaşam aramak için Jüpiter'in Europa uydusuna gider. Muhtemel teknik aksaklıklar ekibin peşini bırakmaz ve ekibin dünya ile iletişimi kesilir. Ekip araştırmaları sonucu Europa'nın buzlarla kaplı olan zemininin altında bir şeyler olduğunu tespit eder. Fakat bu bulacakları şey onlar için hiçte iyi bir şey olmayacaktır.

JÜPİTER MACERASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sharlto Copley

Michael Nyqvist

Christian Camargo

Daniel Wu

Karolina Wydra

Anamaria Marinca

Isiah Whitlock Jr.

JÜPİTER MACERASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Jüpiter Macerası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.