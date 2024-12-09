Jüpiter Macerası filminin konusu ne? Jüpiter Macerası filminin oyuncuları kim?
Jüpiter Macerası (Europa Report) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Jüpiter Macerası filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Jüpiter Macerası filminin konusu ne? Jüpiter Macerası filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Jüpiter Macerası filminin yönetmen koltuğunda Sebastián Cordero oturuyor. Filmin senaristliğini Philip Gelatt üstleniyor. Peki, Jüpiter Macerası filminin konusu ne? Jüpiter Macerası filminin oyuncuları kim?
JÜPİTER MACERASI FİLMİNİN KONUSU NE?
6 astronot dünya dışı yaşam aramak için Jüpiter'in Europa uydusuna gider. Muhtemel teknik aksaklıklar ekibin peşini bırakmaz ve ekibin dünya ile iletişimi kesilir. Ekip araştırmaları sonucu Europa'nın buzlarla kaplı olan zemininin altında bir şeyler olduğunu tespit eder. Fakat bu bulacakları şey onlar için hiçte iyi bir şey olmayacaktır.
JÜPİTER MACERASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Sharlto Copley
Michael Nyqvist
Christian Camargo
Daniel Wu
Karolina Wydra
Anamaria Marinca
Isiah Whitlock Jr.
JÜPİTER MACERASI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Jüpiter Macerası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.
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