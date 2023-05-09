Yayınlanma: 09.05.2023 - 10:31

Güncelleme: 09.05.2023 - 10:31

Panama Terzisi, 2001 ABD-İrlanda ortak yapımı politik komedi filmidir. Özgün adı The Tailor of Panama olan film, ilk gösteriminin üzerinden yaklaşık 11 ay geçtikten sonra 30 Kasım 2001 tarihinde Türkiye'de de vizyona girdi. John Boorman'ın yönettiği, İngiliz casus romanları yazarı John le Carré'ın 1996 tarihinde yayımladığı aynı adlı 16. romanından uyarlandı. Peki, Panama Terzisi filmi konusu nedir? Panama Terzisi filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

PANAMA TERZİSİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

İngiliz gizli ajanı Andy Osnard (Pierce Brosnan) bir büyükelçinin metresi ile ilişkisi olduğu için sürgün olarak Panama'ya gönderilir. Burada önemli bir iş başararak amirlerinin gözüne girebilmek ve tekrar Londra'ya dönebilmek için fırsat aramaya başlar. Geçmişi karanlık biri olan terzi Harold Pendel (Geoffrey Rush) ile bağlantıya geçer. Andy'nin amacı Panama Kanalı'nın yönetimini ele geçirmeye çalışan güçleri ortaya çıkarmaktır. Pendel'in eşi Louisa (Jamie Lee Curtis), Panama Kanalı'nda görev yapmaktadır. Andy, büyük miktarda borcu olan terzi Harold'a bir teklif yapar ve kendisine kanal hakkında bilgi sızdırması karşılığında onu borçlarından kurtaracağını söyler.

PANAMA TERZİSİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Pierce Brosnan - Andrew 'Andy' Osnard

Geoffrey Rush - Harold 'Harry' Pendel

Jamie Lee Curtis - Louisa Pendel

Leonor Varela - Marta

Brendan Gleeson - Michelangelo 'Mickie' Abraxas

Harold Pinter - Benny amca

Daniel Radcliffe - Mark Pendel

PANAMA TERZİSİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Panama Terzisi (The Tailor of Panama) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlenmiştir.