Ejderin Karnı filminin konusu ne? Ejderin Karnı filminin oyuncuları kim?
Ejderin Karnı (Legendary: Tomb of the Dragon) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ejderin Karnı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ejderin Karnı filminin konusu ne? Ejderin Karnı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Ejderin Karnı filminin yönetmen koltuğunda Eric Styles oturuyor. Senaristliğini Andy Briggs üstleniyor. Peki, Ejderin Karnı filminin konusu ne? Ejderin Karnı filminin oyuncuları kim?
EJDERİN KARNI FİLMİNİN KONUSU NE?
Travis soyu tükenmekte olan canlıları korumak isyeten bir araştırmacıdır.Çin'de küçük bir köyde insanlara saldıran efsanevi bir canavarı yakalamak için harekete geçer.Ancak canavarın peşinde olan tek kendisi deildir. Ödül avcısı Harker'da canavarı öldürmek için aynı köye gelmiştir.Yaşanan olaylardan sonra Travis hayatını kaybeder.Traves'in ekibi olan biteni araştırmak için Çin'e geri döner.
EJDERİN KARNI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Scott Adkins – Travis Preston
Dolph Lundgren – Harker
Yi Huang – Dr. Lan Zeng
Nathan Lee – Brandon Hua
James Lance – Doug McConnel
Lydia Leonard – Katie
Le Geng Le Geng – Jianyu
Murray Clive Walker – Chuck
Viktor Sobtchak – Vadim
Tom Austen – Scott
David Thomas Jenkins – Fry
Shengye Li – Han Wu
Caiyu Yang – Bai Xi
EJDERİN KARNI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ejderin Karnı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.7 olarak belirlendi.
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