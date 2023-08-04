Yayınlanma: 04.08.2023 - 11:15

Güncelleme: 04.08.2023 - 11:15

Ejderin Karnı filminin yönetmen koltuğunda Eric Styles oturuyor. Senaristliğini Andy Briggs üstleniyor. Peki, Ejderin Karnı filminin konusu ne? Ejderin Karnı filminin oyuncuları kim?

EJDERİN KARNI FİLMİNİN KONUSU NE?

Travis soyu tükenmekte olan canlıları korumak isyeten bir araştırmacıdır.Çin'de küçük bir köyde insanlara saldıran efsanevi bir canavarı yakalamak için harekete geçer.Ancak canavarın peşinde olan tek kendisi deildir. Ödül avcısı Harker'da canavarı öldürmek için aynı köye gelmiştir.Yaşanan olaylardan sonra Travis hayatını kaybeder.Traves'in ekibi olan biteni araştırmak için Çin'e geri döner.

EJDERİN KARNI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Scott Adkins – Travis Preston

Dolph Lundgren – Harker

Yi Huang – Dr. Lan Zeng

Nathan Lee – Brandon Hua

James Lance – Doug McConnel

Lydia Leonard – Katie

Le Geng Le Geng – Jianyu

Murray Clive Walker – Chuck

Viktor Sobtchak – Vadim

Tom Austen – Scott

David Thomas Jenkins – Fry

Shengye Li – Han Wu

Caiyu Yang – Bai Xi

EJDERİN KARNI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ejderin Karnı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.7 olarak belirlendi.