Pazar gününü evde geçirenlere 5 film önerisi

Yayınlanma: 04.02.2024 - 11:45

Güncelleme: 04.02.2024 - 11:45

Bu soğuk havada pazar gününü evde sakin ve huzurlu geçirmek isteyenler için birbirinden özel 5 film sizi koltuğunuzdan alıp bambaşka yerlere götürecek...

1. Aftersun - Güneş Sonrası (2022)

2022 yılında izleyici ile buluşan ve çekimleri ülkemizde gerçekleştirilen İskoç yönetmen Charlotte Wells imzalı dram filmi Aftersun geçtiğimiz senenin en çok konuşulan yapımlarından biriydi.

Wells, ilk uzun metraj demesinde çarpıcı bir baba-kız öyküsüyle izleyici karşısına çıkıyor. Filmin oyuncu kadrosu ise Paul Mescal, Frankie Corio ve Celia Rowlson-Hal gibi isimlerden oluşuyor.

Filmde, Sophie (Frankie Corio) adlı kadının 11 yaşındayken babası ile birlikte çıktığı Türkiye tatilinin anılarıyla bezeli duygusal ve çarpıcı bir hikâye konu ediliyor.

2. The Sweet Hereafter – Başka Bir Dünya (1997)

Listemize 1997 yılında izleyici ile buluşan Kanada yapımı etkileyici bir dram filmi olan The Sweet Hereafter ile devam ediyoruz. Kanadalı yönetmen Atom Egoyan tarafında beyaz perdeye aktarılan öykü, Russell Banks’in 1991 tarihli aynı isimli romanına dayanıyor.

Film festivallerinden ödülle dönen yapım, Kanada’daki küçük bir kasabada meydana gelen ve 14 çocuğun ölümüne neden olan bir okul otobüsü kazasını konu ediniyor. “Komisyon peşinde” koşan Mitchell Stephens (Ian Holm) adlı kötücül avukatın, kazanın ardından acılı ailelere yanaşması, trajik olayın bambaşka bir düzleme doğru yol almasına neden oluyor.

3. 20 ans d’écart – Son Moda Aşk (2013)

Fransız yönetmen David Moreau imzası taşıyan filmin oyuncu kadrosunda ise Virginie Efira, Pierre Niney, Charles Berling, Gilles Cohen, Camille Japy ve Michaël Abiteboul gibi isimler yer alıyor.

Filmde, bir moda dergisinde editör olarak çalışan ve genel yayın yönetmeni olma hayalleri kuran Alice (Virginie Efira) isimli kadının öyküsü anlatılıyor. Filmin olay örgüsü ise kısaca şu şekilde:

Alice, Balthazar (Pierre Niney) isimli kendinden yaşça küçük bir adamla birkaç sefer zoraki olarak randevuya çıkar. Bu orta yaşlı kadının patronu ise Alice’in henüz başlamamış olan ilişkisine beklenmedik bir destek veriri. Böylece Alice yıllardır hayalini kurduğu pozisyona yükselebilmek için gerçeği açıklamaz ve Balthazar ile görüşmeye devam eder.

4. Syk pike – İlgi Manyağı (2022)

Filmin oyuncu kadrosunda ise Kristine Kujath Thorp, Eirik Sæther, Fanny Vaager, Henrik Mestad, Andrea Bræin Hovig, Steinar Klouman Hallert, Fredrik Stenberg Ditlev-Simonsen ve Sarah Francesca Brænne gibi isimler yer alıyor.

Film, birbirleriyle sürekli yarış halinde olan ve sağlıksız ilişkilerini inatla sürdüren Signe (Kristine Kujath Thorp) ve Thomas (Eirik Sæther) adlı çiftin yaşamına odaklanıyor. Ancak Thomas’ın bir anda popüler bir sanatçı haline gelmesi, çiftin sorunlu ve tuhaf ilişkisini daha da karmaşık bir hale getiriyor. İlişkilerindeki bu yeni dinamiği kabul etmeyen Signe, kendisine yeni bir karakter yaratmaya ve bir kez daha tüm ilgiyi üzerine çekmeye karar veriyor.

5. L’une chante, l’autre pas – Biri Şarkı Söylüyor Diğeri Söylemiyor (1977)

Valérie Mairesse, Thérèse Liotard, Robert Dadiès ve Ali Rafie gibi isimlerden oluşan oyuncu kadrosu ile hatırlanan yapım, Fransa’da kadın hakları hareketinin yükselişte olduğu bir dönemi fon olarak kullanıyor. Filmde 1960’ların Paris’inde tanışan ve birbirlerine hiç benzemeyen Pauline (Valérie Mairesse) ile Suzanne (Thérèse) isimli iki genç kadının kimi zaman trajik kimi zaman ilham veren uzun soluklu ilişkisi konu ediliyor.