Plan 75 filminin konusu ne? Plan 75 filminin oyuncuları kim?
Plan 75 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Plan 75 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Plan 75 filminin konusu ne? Plan 75 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Plan 75 filminin yönetmen koltuğuda Chie Hayakawa oturuyor. Filmin senaristliğini Jason Gray ve Chie Hayakawa üstleniyor. Peki, Plan 75 filminin konusu ne? Plan 75 filminin oyuncuları kim?
PLAN 75 FİLMİNİN KONUSU NE?
Japonya'da yakın bir gelecekte, hükümet programı "Plan 75", yaşlıları aşırı yaşlı bir toplumu düzeltmek için gönüllü olarak ötenazi yapmaya teşvik etmektedir. Hayatta kalma seçenekleri yok olan yaşlı bir kadın, pragmatik bir Plan 75 satıcısı ve genç bir Filipinli işçi, ölüm ve yaşam seçenekleriyle karşı karşıya kalırlar.
PLAN 75 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Chieko Baisho
Hayato Isomura
Taka Takao
Yumi Kawai
PLAN 75 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Plan 75 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Palalı Sabri' öldürüldü!
- Rehin alınan kadının mesajları ortaya çıktı
- Erdoğan'ın şeriat çıkışına tepki yağıyor
- Çok sayıda yaralı var!
- İYİ Parti harekete geçti
- Soruşturmada yeni gelişme!
- Açıktan şeriatı savundu!
- Taksicilerden 250 araçlık 'Oğuz Erge' konvoyu
- Enver Aysever serbest bırakıldı: İlk açıklama geldi!
- Uğruna Türkiye'ye dönmüştü: O dizi hakkında gelişme