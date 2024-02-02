Yayınlanma: 02.02.2024 - 13:51

Güncelleme: 02.02.2024 - 13:51

Plan 75 filminin yönetmen koltuğuda Chie Hayakawa oturuyor. Filmin senaristliğini Jason Gray ve Chie Hayakawa üstleniyor. Peki, Plan 75 filminin konusu ne? Plan 75 filminin oyuncuları kim?

PLAN 75 FİLMİNİN KONUSU NE?

Japonya'da yakın bir gelecekte, hükümet programı "Plan 75", yaşlıları aşırı yaşlı bir toplumu düzeltmek için gönüllü olarak ötenazi yapmaya teşvik etmektedir. Hayatta kalma seçenekleri yok olan yaşlı bir kadın, pragmatik bir Plan 75 satıcısı ve genç bir Filipinli işçi, ölüm ve yaşam seçenekleriyle karşı karşıya kalırlar.

PLAN 75 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Chieko Baisho

Hayato Isomura

Taka Takao

Yumi Kawai

PLAN 75 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Plan 75 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.