Peder Stu filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Peder Stu filminin IMDb puanı kaç?
Peder Stu filmi tv ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında. Peki, Peder Stu filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Peder Stu filminin IMDb puanı kaç?
Peder Stu (Father Stu), yönetmenliğini ve senaristliğini Rosalind Ross'un üstlendiği, 2022 yapımlı bir dram filmidir.
PEDER STU FİLMİNİN KONUSU NE?
Rosalind Ross’un ilk uzun metraj filmi olan yapım, katolik rahip Peder Stuart Long’un hikayesini konu alıyor.
Kendi kendini yok etmekten kurtuluşa doğru uzanan yolculuğunda sayısız insana ilham veren boksör Stu’nun nasıl katolik rahip Peder Stu oluşunun hikayesi...
PEDER STU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Mark Wahlberg
Mel Gibson
Jacki Weaver
PEDER STU FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Peder Stu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlenmiştir.
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